Rettung für die Rüttelpisten

Zempow

Die meisten der erst nach dem Jahr 2000 angelegten, touristischen Fahrradwege im Kreis Ostprignitz-Ruppin sind schon wieder zerstört. Weil man damals auf den Einbau seitlicher Sperrfolien verzichtete, haben Baumwurzeln den Asphalt quer zur Fahrtrichtung aufgebrochen. Das ursprüngliche Fahrvergnügen wird somit zur Tortur.

Jetzt will der Landkreis die touristischen Fahrradwege, für die er selbst verantwortlich ist, modernisieren. Den Anfang macht laut einer Mitteilung vom Donnerstag in dieser Woche der 4,3 Kilometer lange Abschnitt zwischen Sewekow und Zempow.

Er verläuft vom ehemaligen Bahnübergang in Kuhlmühle an der Bahnstrecke Wittstock-Mirow-Neustrelitz nach Zempow und ist Bestandteil der Radrouten Historische Stadtkerne (Route 2). Diese Route ist 316 Kilometer lang und führt von Nauen über Gransee, Rheinsberg, Wittstock, Kyritz, Wusterhausen, Neustadt, Rhinow und Rathenow wieder zurück zum Ausgangspunkt in Nauen.

Das richten Baumwurzeln in wenigen Jahren mit dem Asphalt an, wenn die Wurzelsperrfolie fehlt. Quelle: Christian Schmettow

Auf dem Abschnitt, auf dem jetzt die Bauarbeiten beginnen, wird der zum Teil erheblich beschädigte Asphalt abgetragen und wieder neu aufgebracht. Diesmal werde nun in Bereichen, die durch den Wald führen, eine spezielle Wurzelsperre eingebaut. Die Trassenführung des Radwegs bleibt unverändert.

Bis Ende Juni 2020 soll der modernisierte Radweg fertig sein. Den Auftrag bekam die Firma Prignitzer Asphaltbau aus Liebenthal. Die Baukosten belaufen sich auf rund 250 000 Euro. Davon fördert das Land Brandenburg 90 Prozent, den Rest teilen sich die Stadt Wittstock und der Landkreis.

Radweg nach Molchow sollte schon vor zwei Jahren saniert werden

Insgesamt wird es 15 Modernisierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 5,6 Millionen Euro im Landkreis geben. Der nächste Radweg, der wieder fit gemacht werden soll, ist in Neuruppin der Abschnitt zwischen Alt Ruppin und Molchow. Dieser Radweg hatte laut einer früheren Ankündigung des Landkreises eigentlich bereits im Jahr 2018 wieder befahrbar gemacht werden sollen (die MAZ berichtete).

Von Christian Schmettow