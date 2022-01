Kreis OPR will Platz für 30 weitere Flüchtlinge in Neuruppin schaffen

Neuruppin

Bereits bis Februar will der Landkreis Ostprignitz-Ruppin an der Alt Ruppiner Allee in Neuruppin Bürocontainer aufstellen lassen, um damit Platz für bis zu 30 geflüchtete Menschen zu schaffen. In den neuen Container sollen die Büros für die Migrationssozialarbeit, den Hausmeister und den Wachschutz einziehen, die bisher in den zwei Gebäuden mit Wohnräumen untergebracht sind, informierte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) jetzt die Kreistagsabgeordneten.

Zugleich verweist Reinhardt auf die besondere Herausforderung der verstärkten Zuweisung von behinderten Menschen in den Landkreis. Für diese Personengruppe stehe kaum geeigneter Wohnraum zur Verfügung. Demnach hat Ostprignitz-Ruppin im vergangenen Jahr geflüchtete Menschen mit Behinderungen untergebracht. „Es müssten auch behindertengerechte Plätze zur Unterbringung von Flüchtlingen geschaffen werden“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

Die drei Wohnheime in OPR sind schon überbelegt

Demnach hat OPR im vergangenen Jahr etwa 300 Personen neu untergebracht. Die drei Übergangswohnheime mit insgesamt knapp 380 Plätzen – zwei befinden sich in Neuruppin, eines in Wusterhausen – seien schon jetzt überbelegt, teilte Kreissprecherin Ulrike Gawande mit. Deshalb mussten bereits Gemeinschaftsräume und Spielzimmer zu normalen Bewohnerzimmern umgewandelt werden.

Hinzu kommt, dass wegen eines Corona-Ausbruchs in einer Neuruppiner Flüchtlingsunterkunft diese am Donnerstag vorbeugend unter Quarantäne gestellt wurde. In dem Heim hatte es „eine nicht unerhebliche Anzahl“ von positiv auf Corona getesteten Bewohnern gegeben. Zur genauen Zahl schweigt der Landkreis. Mitgeteilt wird lediglich, dass die Bewohner vorwiegend geimpft waren, aber noch keine Auffrischungsimpfung erhalten hatten. Durch die Quarantäne-Anordnung soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden.

Rheinsberger Abgeordnete: Den Landkreis OPR beim Wort nehmen

Der Landkreis geht in diesem Jahr wieder von stark steigenden Flüchtlingszahlen aus. Deshalb soll in einem einstigen Hotel in Flecken Zechlin Platz für bis zu 150 geflüchtete Menschen geschaffen sowie in Wittstock eine sogenannte Modulanlage für bis zu 80 Menschen errichtet werden. Diese Pläne haben sowohl in Rheinsberg als auch in Wittstock Kritik ausgelöst – weil der Landkreis die Städte über diese Vorhaben nicht einbezogen hatte.

Der Rheinsberger Stadtverordnete Freke Over (Linke) hat indes Verständnis für das Vorgehen des Kreises. Dieser habe vorher mehrfach um Wohnungen für geflüchtete Menschen bei den Kommunen nachgefragt, aber kaum Angebote erhalten, so Over. Der Abgeordnete empfahl dem Rheinsberger Bürgermeister, den Landkreis beim Wort zu nehmen. Dieser hat versprochen, bei Platzproblemen bei der Kitabetreuung zu helfen. Für das Sichern der Grundschule in Flecken Zechlin wäre das Unterbringen von geflüchteten Familien in dem einstigen Hotel „sicher nicht verkehrt“, so Over.

Von Andreas Vogel