Neuruppin

So richtig kann man als Passant gerade nicht verstehen, was das soll: Seit Monate ist der Radweg zwischen Krangen und Zippelsförde gesperrt. Barrieren und Schilder verkünden, dass man den Weg bis auf Weiteres weder als Radfahrer noch als Fußgänger passieren kann. Wegen Bauarbeiten.

Tatsächlich wird an dem Weg aber seit Monaten nichts gebaut und die Fahrbahn ist in keinem schlechteren Zustand als vor dem Aufbau der Schilder.

Dass der Radweg saniert werden soll, hat die Kreisverwaltung in Neuruppin schon vor Langem angekündigt. Dass wegen des Wetters vorübergehend nicht gebaut werden konnte, mag man ja auch noch verstehen. Aber warum dann gesperrt? Zumindest von außen betrachtet schient das mit dem Baubeginn zwischen Krangen und Zippelsförde nicht so richtig optimal gelaufen zu sein.

Mitte März wird zwischen Krangen und Zippelsförde weitergebaut

Immerhin: In gut einer Woche sollen die Arbeiten zur Sanierung dieses Radweges weitergehen. Das künftig die Kreisverwaltung in Neuruppin jetzt auf Nachfrage an. Dass der Weg im Moment nicht passiert werden darf, liege an den vorbereitenden Arbeiten. Vor Monaten hatten Arbeiter schon einige kleinere Bäume an der Strecke gefällt, Schilder entfernt und die Kante des Weges freigelegt. Vor der Winterpause.

Die Sanierung des Weges zwischen Krangen und Zippelsförde ist eines von viele Radwegeprojekten in Ostprignitz-Ruppin, die in diesem Jahr starten sollen. Auch den Radweg zwischen dem Bahnhof Heiligengrabe und dem Ortseingang will der Landkreis 2021 erneuern lassen, ebenso den Weg von Katerbow nach Walsleben und Fretzdorf inklusive einer Brücke über die Dosse bei Rossow.

Zwischen Neumühle bei Alt Ruppin und dem Abzweig nach Molchow wurde der Radweg schon 2020 saniert. Dort wurde auch eine unterirdische Wurzelsperre angelegt. Quelle: Henry Mundt

Insgesamt 14 Radwegeabschnitte lässt der Landkreis für zusammen 5,6 Millionen Euro sanieren, so Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Einige Abschnitte wurden schon 2020 saniert, andere folgen jetzt. Die Sanierung der Fahrradwege von Flecken Zechlin nach Dorf Zechlin und von Rheinshagen bis kurz vor Zippelsförde sind gerade ausgeschrieben. Dort sollen de Arbeiten im April beginnen.

Neuer Radweg von Werder nach Kränzlin

Einen Radweg will der Landkreis darüber hinaus neu bauen: zwischen Werder und Kränzlin.

Aber auch andere Bauherren investieren in den Radverkehr. Der Landesbetrieb Straßenwesen lässt zum Beispiel den Radweg entlang der B167 zwischen Neuruppin und Alt Ruppin sanieren. Die Arbeiten dort sollen im Sommer beginnen. Entlang der Strecke wurden schon Bäume gefällt.

Wann der lange diskutierte neue Radweg an der B167 zwischen Alt Ruppin und Wulkow kommt, ist dagegen weiter offen. In diesem Jahr solle die Planung dafür beginnen, sagt Steffen Streu vom Landesstraßenbetrieb.

An der B167 in Alt Ruppin gab es lange Probleme

Bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt von Wulkow in den vergangenen Jahren war dort auch ein neuer Radweg entstanden. Der endet zurzeit allerdings an den beiden Ortsausgängen. Zwar prüft der Landesbetrieb schon sehr lange den Bau eines Radweges zwischen Wulkow und Alt Ruppin.

Bisher scheiterte das Vorhaben aber, weil der Platz zwischen Straße und den Grundstücken im Gewerbegebiet Alt Ruppin nicht ausreicht. „Der Planungs- und Baufortschritt ist unter anderem davon abhängig, wie es uns möglich ist, Grunderwerb tätigen zu können“, so Steffen Streu: „Verträge dazu sind noch nicht geschlossen.“

Probleme auch zwischen Nietwerder und Wulkow

Unklar ist auch noch, wann der Bau des geplanten Radweges zwischen Nietwerder und Wulkow beginnen kann. Dort will die Stadt Neuruppin eine Fahrradstraße anlegen. Seit Jahren wird das diskutiert, immer wieder hoffen die Ortsvorsteher, dass es endlich losgehen kann.

Allerdings hatte die Stadtverwaltung Probleme, die Eigentümer aller Grundstücke herauszufinden. Ein erster Förderantrag wurde zurückgeschickt, weil es mehr Anmeldungen als Geld für das Programm gab. Ein neuer Förderantrag soll bis Ende März gestellt werden, sagt Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott.

Damit könnte es – wenn denn alle Behörden zustimmen – sogar bis zu 90 Prozent Fördermittel für den Radweg geben. Die geschätzte Gesamtkosten liegen bei knapp 1,1 Millionen Euro. Nachteil dieser Lösung: Vor 2022 könnte der Bau zwischen Wulkow und Nietwerder nicht beginnen.

Von Reyk Grunow