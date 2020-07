Wird der Kreis Ostprignitz-Ruppin Mitglied im Arbeitskreis fahrradfreundlicher Kommunen in Brandenburg sowie beim deutschlandweiten Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“? Die CDU sieht die Vorstöße kritisch. Sie verweist darauf, dass der Kreis schon jetzt Mitglied in 40 Vereinen und Arbeitsgemeinschaften ist, was jährliche Kosten von fast 360.000 Euro verursache.