Neuruppin

Die im Kreisanglerverband Ruppin organisierten Vereine haben im vergangenen Jahr deutlich an Mitgliedern gewonnen. Mehr als 2100 Angler seien inzwischen im Kreisanglerverband registriert, sagt der Verbandsvorsitzende Thomas Walter – etwa 300 mehr als im Jahr zuvor. Einer der Gründe für diesen Zuwachs: die Corona-Pandemie.

„Individuelles Angeln bietet die Möglichkeit, sich in der Natur zu bewegen“, sagt Walter. Der Neuruppiner vermutet, dass einige der Vereinsneuzugänge früher schon geangelt haben und den Angelsport in der Pandemie wiederentdeckt haben. „Wer früher schon mal geangelt hat, dem fiel ein, wie schön es am Wasser war.“

Raus in die Natur

Viele Sportarten sind in der Pandemie nicht oder nur eingeschränkt möglich. „Angeln ist eine der wenigen Sportarten, wo ich raus kann“, sagt Walter. Angeln sei für Menschen interessant, die gemeinsam mit der Familie Natur erleben wollten – aber auch für die, die Rückzug suchen. „Jeder Angler ist anders.“

Auch landesweit registrierten die Anglervereine einen Zuwachs an Mitgliedern. Ende 2020, so Walter, hätten die Verbände 6100 Mitglieder mehr gehabt als im Jahr zuvor. Nach den Fußballern sind die Angler die zweitgrößte Gruppe im Landessportverband.

Engagiert in der Jugendarbeit

Walter erklärt sich den Mitgliederzuwachs in der Region nicht nur mit Corona. „Wir erleben seit etwa vier, fünf Jahren einen Anstieg der Mitgliederzahlen“, sagt er. So sei es etwa gelungen, Menschen aus der Region, die zuvor woanders geangelt hätten, für einen Verein vor Ort zu begeistern. Zugleich sei jedoch auch die Kinder- und Jugendarbeit erfolgreich gewesen.

Etwa 450 Kinder und Jugendliche sind in den Vereinen des Kreisanglerverbandes Ruppin organisiert. Um auch Heranwachsende für den Angelsport zu begeistern, macht der Verband regelmäßig Angebote in Schulen. So können Kinder- und Jugendliche bei Projekt­tagen lernen, mit der Angelrute umzugehen, Futter anzumischen und sich in der Natur richtig zu verhalten.

Wegen Corona fielen Jugendangebote aus

Wegen Corona hatte der Verband seine Jugendangebote im vergangenen Jahr zurückfahren müssen. Prinzipiell wollen Walter und seine Mitstreiter jedoch unbedingt an den Angeboten festhalten. „Dass wir Jugendliche für den Verband gewinnen, ist enorm wichtig.“

Angler verstehen sich als Naturschützer. 400 Gewässerkilometer würden im Verbandsgebiet regelmäßig kontrolliert, sagt Walter. Autoreifen, Alltagsmüll, Windeln, Badelatschen – die Angler sammeln an der Ufern immer wieder Müll ein. „Ohne die Angler würden die Gewässer nicht so aussehen, wie sie aussehen“, so der 57-Jährige.

Der Rheinsberger Rhin ist ein beliebtes Kanu-Revier – hier ein Archivbild. Quelle: Peter Geisler

Besonders problematisch sind Müllfunde nach Einschätzung Walters am beliebten Kanu-Revier Rheinsberger Rhin. Immer wieder entdecken seine Verbandskollegen dort ganze Müllsäcke am Ufer. „Es landen auch Flaschen im Wasser“, sagt Walter, der das große Besucherinteresse durchaus kritisch sieht. „Gehen die Flaschen kaputt, so ist das eine Gefahr für Tiere.“

Kontrollen von Gewässern sind auch notwendig, um die Fischbestände zu überprüfen. Einige Fischarten wie etwa der Aal werden regelmäßig in den Gewässern der Region ausgesetzt. In diesem Jahr waren 30 Kilo Aal ausgesetzt worden worden – in der Temnitz etwa und dem Lentzker Rhin.

Von Frauke Herweg