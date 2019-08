Wulkow

Dass er Landwirt werden will, das stand für Sven Deter schon immer fest. „Seit ich auf eigenen Beinen laufen kann, habe ich mit Tieren und der Landwirtschaft zu tun gehabt“, sagt er. Einen eigenen Betrieb zu führen ist für ihn die logische Konsequenz. Jetzt will der 44-Jährige in den Landtag einziehen. Als Direktkandidat tritt Sven Deter am 1. September im Altkreis Neuruppin an.

Aufgewachsen ist Sven Deter in Wulkow bei Neuruppin, dort lebt er auch heute. Mit seinem Landwirtschaftsbetrieb hat er sich auf Tierzucht spezialisiert. „Wir sind ein klassischer Veredlungsbetrieb“, sagt Deter. Ein bisschen Ackerbau gehört auch dazu, vor allem für das Futter der Tiere.

Sven Deter ist durch und durch Landwirt. Er und seine Brüder haben sich nach der Wende vor 30 Jahren entschieden, die Landwirtschaft im Ort mit eigenen Betrieben weiterzuführen. Auch aus sozialer Verantwortung, sagt Sven Deter.

Seit 2003 ist Sven Deter Stadtverordneter und sitzt im Kreistag

Sein Betrieb ist aus dem elterlichen Hof hervorgegangen. Hätte er ihn nicht übernommen, sagt der Unternehmer, dann würde er heute wohl längst an einen der großen Agrarkonzerne verkauft sein, die rundum alles an sich reißen, was sie bekommen können. Für Deter eine unerträgliche Vorstellung.

Dass er heute so aktiv Politik macht, verdankt Sven Deter dem früheren Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes. Der saß 2002 in Wulkow an seinem Tisch und hat ihn gefragt, ob er nicht für die Kommunalwahl kandidieren wolle. Er habe nicht lange überlegt, sagte Deter: „Ich habe mich immer schon sehr für Politik interessiert.“ Schon als Schüler.

Bei der Kommunalwahl 2003 gewann Deter sofort einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung von Neuruppin, ebenso im Kreistag Ostprignitz-Ruppin. Auf Anhieb wurde er Fraktionschef im Kreistag, damals noch für die „bunte Fraktion“ aus Kreisbauernverband und Wählergemeinschaften.

Politisch wollte er schon länger mehr

Deter ist bekannt im Landkreis, nicht nur bei anderen Landwirten. Er ist Vorsitzender des Kreisbauernverbandes und Vizepräsident des Landesbauernverbandes.

Im Mai wurde er zum vierten Mal in Folge als Stadtverordneter in Neuruppin und als Abgeordneter im Kreistag wiedergewählt. Darauf ist der Wulkower stolz.

Vor sechs Jahren ist er in die CDU eingetreten. Auch, weil er politisch mehr wollte, sagt er: „Es war für mich damals absolut klar, dass für mich als Parteiloser der Kreistag die letzte Ebene ist.“

CDU-Kandidat bei der Wahl zum Landrat

Bei der Kommunalwahl 2014 hat er erstmals für die CDU kandidiert. Sein Wahlergebnis war so beeindruckend, dass die Christdemokraten Deter 2018 als ihren Kandidaten für das Amt des Landrates aufgestellt haben. Er schaffte es bis in die Stichwahl gegen Amtsinhaber Ralf Reinhardt von der SPD.

Am Ende zog Deter aber seine Kandidatur zurück, weil seine Parteifreunde dem Vize-Landrat von Oberhavel, Egmont Hamelow, mehr Chance auf den Posten in Neuruppin einräumten. Hamelow verlor gegen Reinhardt per Losentscheid.

Ob er enttäuscht ist vom Ausgang der Landratswahl? „Enttäuscht bin ich, dass uns nicht gelungen ist, die Menschen von einem politischen Wechsel zu überzeugen“, sagt er diplomatisch.

Mehr als Landwirtschaft auf dem Programm

Den Wechsel wünscht er sich jetzt im Landtag. „Auf den Ebenen mitzuarbeiten, in denen die wichtigen politischen Entscheidungen getroffen werden, war schon immer mein Ziel“, sagt Deter. Sollte er gewählt werden, wolle er sich aber keinesfalls nur für die Probleme der Landwirte einsetzen.

Dem Vater von vier Töchtern im Alter von acht bis 17 Jahren ist genauso die Bildungspolitik wichtig. Auch die Entwicklung der Infrastruktur, etwa der Bahn. Vor allem will er sich aber für etwas stark machen „das in den letzten 30 Jahren völlig in Vergessenheit geraten ist“: die Wertschöpfung vor Ort.

Sven Deter : „Die regionalen Kreisläufe stärken“

Nach der Wende habe es noch etliche verarbeitende Betriebe im Land gegeben: Fleischerei, Molkereien, kleine Geschäfte. Von denen sei heute kaum noch einer übrig, sagt Deter. Stattdessen kauften die Menschen in den zahllosen Discountmärkten ein.

„Das Geld, das hier verdient wird, verlässt so die Region“, sagt Deter. Brandenburg müsse endlich wieder „die regionalen Kreisläufe stärken“. Alles andere sei für das Land fatal.

Von Reyk Grunow