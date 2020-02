Zwar hält sich die Polizei bedeckt, aber die Fressnapf-Zentrale in Krefeld hat am Dienstag bestätigt, dass es vor dem Brand einer Filiale in Neuruppin einen Einbruch in den Markt gegeben hat. Die Höhe des Schadens wurde mit einem hohen sechs-, wenn nicht gar siebenstelligen Betrag beziffert.