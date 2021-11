Kreiselternrat OPR kritisiert Neuruppiner Gesundheitsamt

Neuruppin

Die Mitglieder des Kreiselternrates Ostprignitz-Ruppin haben sich bei einer anonymen Umfrage mit großer Mehrheit für eine dauerhafte Öffnung der Schulen ausgesprochen – trotz der steigenden Corona-Zahlen gerade bei Kindern und Jugendlichen. Lediglich vereinzelt habe es Stimmen gegeben, dass Kinder wegen der unübersichtlichen Corona-Lage lieber nach Hause geschickt werden sollten, sagt Steffen Keller (52), Sprecher des Kreiselternrates.

„Viele Kinder haben wegen des ersten Lockdowns noch immer einen Lernrückstand“, so Keller, der seit sechs Jahren im Kreiselternrat mitarbeitet und seit knapp zwei Jahren Sprecher dieses Gremiums ist.

Kreiselternrat OPR: Viele Eltern wollen schärfere Regeln

Im ersten Lockdown waren die Schulen im März 2020 geschlossen worden, unterrichtet wurde per Videokonferenz. Das gelang bei längst nicht allen Schulen gleich auf Anhieb, weil vielfach stabile Internetverbindungen und die technischen Voraussetzungen dafür fehlten.

Kritisch sieht der Kreiselternrat indes das aktuelle Agieren des Neuruppiner Gesundheitsamtes, wenn bei einem Schüler der Corona-Test positiv ausfällt. Denn derzeit wird lediglich der jeweilige Banknachbar mit in Quarantäne geschickt. „Viele Eltern wollen hier schärfere Regeln, wie bei der ersten Corona-Welle“, so Keller. Seinerzeit musste bei einem Corona-Verdachtsfall meist gleich die gesamte Klasse in Quarantäne.

Das Land überrascht Schulen und Eltern

Von der angekündigten Aufhebung der Präsenzpflicht in Brandenburgs Schulen ab Montag, 29. November, wurde indes nicht allein der Kreiselternrat überrascht, sondern auch viele Schulleiter. „Ich habe dazu noch keine Informationen vom Bildungsministerium erhalten“, sagte am Mittwoch Mathias Jäkel, der Leiter der Karl-Liebknecht-Schule in Neuruppin. Ähnlich ging es den Leiterinnen von der Puschkinoberschule und Gentzschule in der Fontanestadt. „Wir werden erst am Donnerstag vom Schulamt informiert“, sagte Kathrin Tokar, die Chefin der Wilhelm-Gentz-Schule.

Tokar ließ durchblicken, dass sich das Verständnis in der Lehrerschaft für das Aufheben der Präsenzpflicht in Grenzen hält – nicht allein, weil es dazu noch viele Fragen gibt, sondern auch, weil es wohl erneut auf eine Doppelbelastung für die Lehrkräfte hinausläuft. Sie sollen zum einen den Unterricht in der Schule absichern und zum anderen auch den Lehrstoff für die Mädchen und Jungen vermitteln, die zu Hause bleiben.

Kreiselternrat OPR: Die Schulen sollen offen bleiben

Bei der Umfrage des Kreiselternrates, die erst am Freitag ausgewertet wurde, war es ebenfalls um Fragen nach den aktuellen Regeln zu Masken und Tests in den Schulen gegangen. Dabei hat es laut Steffen Keller eine knappe Mehrheit begrüßt, dass es in den Schulgebäuden seit dem 15. November eine Maskenpflicht sowohl für die Mädchen und Jungen als auch für die Lehrkräfte gibt. Auch die Regel, dass sich Schüler und Lehrkräfte inzwischen dreimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen müssen, stößt beim Kreiselternrat auf Verständnis. „Es geht darum, dass die Schulen so lange wie möglich offen bleiben“, betont Sprecher Keller.

Indes spitzt sich die Corona-Lage in Ostprignitz-Ruppin weiter zu. Das Berliner Robert-Koch-Institut meldete für den Landkreis am Mittwoch mit 525,3 die bisher höchste Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin. Die bisherige Rekordmarke hatte am 11. Januar bei 507,8 gelegen.

Erneut helfen Soldaten in Ostprignitz-Ruppin

Zudem wurden dem Neuruppiner Gesundheitsamt am Mittwoch weitere 93 Corona-Infektionen bekannt. Betroffen sind neben einer Betreuungseinrichtung erneut weitere Schulen. 22 Menschen liegen derzeit wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der drei Kliniken im Landkreis. Sechs Patienten werden intensivmedizinisch betreut, drei müssen beatmet werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eingetroffen sind am Mittwoch wieder die ersten Soldaten in Ostprignitz-Ruppin, die bei der Kontaktverfolgung helfen sollen. Der Landkreis hatte um diese Hilfe gebeten. Insgesamt werden 21 Soldaten bis vorerst 15. Dezember unterstützen – sowohl beim Gesundheitsamt in Neuruppin als auch in den Ruppiner Kliniken sowie beim DRK in Kyritz, Neuruppin und Wittstock sowie den mobilen Impfteams.

Von Andreas Vogel