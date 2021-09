Neuruppin

Der Sprecher des Kreiselternrates Ostprignitz-Ruppin, Steffen Keller, hat das von der Bundesregierung aufgelegte Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ kritisiert.

Das Programm sei gut gemeint, in der Umsetzung aber überreguliert, zudem seien die Förderbedingungen so komplex, dass – so seine Befürchtung – es kaum Schulen geben werde, die davon profitieren. „Wir brauchen hier deutlich mehr Flexibilität und größere Handlungsspielräume für die Schulen“, so Keller.

Er weist auf ein weiteres Problem hin: „Das Budget für diese Maßnahmen ist für alle Schulen gleich groß, egal, ob eine Schule 100 oder 300 Schüler hat. Auch hier sollte umgehend nachgebessert werden.“ Auch das Thema Luftfilteranlagen für Klassenräume sorge für Diskussionen, da bisher wohl noch keine Bundesmittel dafür abgerufen worden seien.

Die Ursachen dafür seien einfach erklärt: „Die Förderung ist so kompliziert, dass die Schulträger an dieses Geld nicht herankommen“, führt Keller aus, „Beispielsweise dürften diese Geräte nur in Klassenräumen von unter 12-Jährigen aufgestellt werden, bei denen sich die Fenster nicht komplett öffnen lassen.

Corona-Hilfe für Schulen kommt in Schulen nicht an

Und das wird wohl eher die Ausnahme sein.“ Steffen Keller beurteilt das so: Keller fragt sich angesichts solcher Hürden, ob es der Bundesregierung hier wirklich um Unterstützung der Schulen ging, oder ob sie nur „kurz vor der Wahl eine große 200-Millionen-Euro-Summe kommunizieren“ wollte.

Der Lehrermangel und damit einhergehender Unterrichtsausfall ist nach Einschätzung des Kreiselternrates Ostprignitz-Ruppin in der Ausnahmesituation der Coronapandemie lediglich aus dem Blick geraten, das Problem sei aber noch immer da.

Steffen Keller: Wir brauchen pragmatische Lösungen

„Wir brauchen hier schnell und pragmatische Lösungen“, fordert Steffen Keller. Beim Thema Digitalisierung sei zwar ein gewisser „Schub an Endgeräten erkennbar, die aber nur mit schnellen Datenleitungen richtig genutzt werden können“, so Keller. So werde auch das Problem der schlechten Internetanbindungen, mit denen sich viele Schulen noch immer begnügen müssten, ein Hemmschuh für eine Entwicklung zum Positiven.

Von MAZ-Online