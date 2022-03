Kreismusikschüler aus Ostprignitz-Ruppin bei Benefizkonzerten für die Ukraine

Neuruppin/Wittstock

Der Krieg in der Ukraine findet kein Ende. Entsprechend groß ist weiter das Leid der Menschen im Land, aber auch bei jenen, die vor dem Krieg flüchten müssen oder bereits geflüchtet sind. Diese Menschen brauchen nach wie vor Hilfe.

Die Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin möchte einen kleinen Beitrag leisten und nimmt deshalb an mehreren Benefizkonzerten in der Region teil.

Kreismusikschüler aus OPR bei drei Benefiz-Konzerten für die Ukraine

Bereits am Mittwoch, 16. März, sind Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule um 19 Uhr in Neuruppin im Saal des Alten Gymnasiums zu erleben.

Am Sonntag, 20. März, folgt dann ein Benefizkonzert in der Bahnhofshalle in Wittstock. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden zugunsten der UNO-Flüchtlingshilfe gebeten.

Am Mittwoch, 23. März, wird nochmals im Saal des Alten Gymnasiums in Neuruppin für den guten Zweck gespielt. Los geht es hier um 19 Uhr.

Alle sind zu den Konzerten in Wittstock und Neuruppin eingeladen

„Sie sind alle herzlich zu den Benefizkonzerten für die Ukraine eingeladen! Bitte weitersagen!“, wirbt die Kreisverwaltung um eine rege Teilnahme an den Konzerten, bei denen auch Musikschüler mitspielen, die sich unlängst für den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ qualifiziert haben, der am 25./26. März 2022 in Frankfurt (Oder) stattfinden wird.

Von MAZ-online