Neuruppin

Sieben Minuten lang läuteten Donnerstagmittag die Glocken der Klosterkirche in Neuruppin und vieler anderer Kirchen rundherum. Die evangelische Kirchengemeinde Ruppin wollte damit ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen.

Sie beteiligt sich an einer Aktion von Kirchen in ganz Europa. Überall läuteten Kirchenglocken zur selben Zeit. Die Idee dazu stammt von der Europäischen Vereinigung der Dombau-, Münsterbau- und Bauhüttenmeister. Die sieben Minuten Geläut standen dabei für sieben Tage Krieg in der Ukraine.

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Ekbo) hatte sich dem Aufruf angeschlossen.

Viele Gemeinden in der Ekbo beteiligten sich an der einmaligen Aktion. In der Region läuteten die Glocken unter anderem auch in Wittstock, Kyritz und Perleberg.

Das Läuten der Glocken sollte ein Zeichen der Mahnung sein, aber auch des Gebets für die Toten dieses Krieges.

Von Reyk Grunow