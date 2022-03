Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin sieht zurzeit keine Möglichkeit, weitere Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Etwa 500 Menschen sind in der vergangenen Woche in OPR angekommen. Alle Quartiere seien voll, heißt es. Die angekommenen Menschen müssten erst erfasst werden, bevor sie in Wohnungen umziehen können.