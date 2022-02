Krieg in der Ukraine: Mehr als 400 Menschen bei Friedensdemo in Neuruppin

Neuruppin

Mehr als 400 Menschen haben am Sonnabend auf dem Neuruppiner Schulplatz für den sofortigen Stopp des Krieges in der Ukraine demonstriert. „Alle Parteien müssen so schnell wie möglich wieder an den Verhandlungstisch“, forderte Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle (SPD). Man müsse wieder lernen, zivilisiert mit Konflikten umzugehen – Krieg sei nie ein legitimes Mittel, um Interessen durchzusetzen, sagte Ruhle.

„Die Ukraine wird der Punkt sein, der Putins Ende einläutet“, ist der Bürgermeister überzeugt. Mit Blick auf die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine, die am Sonnabend in Berlin eingetroffen sind, bat Ruhle darum, der Stadt freien Wohnraum zu melden, der zumindest für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung gestellt werden könne. „Wir sollten Menschlichkeit zeigen, um das Leid der Flüchtlinge zu mildern.“

Diese Forderung einte am Sonnabend alle Demo-Teilnehmer. Quelle: Andreas Vogel

Neuruppinerin hat Angst um die Mutter in der Ukraine

Tränen in den Augen hatte am Sonnabend Galina Güthenke auf dem Schulplatz. Die Ukrainerin lebt seit mehr als 20 Jahren in Neuruppin – und hat nun Angst um ihre Mutter, die noch in der Ukraine lebt und mit der sie jetzt täglich telefoniert, so lange das geht. „Der Krieg ist ein Alptraum für die ganze Welt“, so Güthenke. Dabei sei es doch trotz teilweise unterschiedlicher Meinungen jahrelang gelungen, Frieden zu halten.

Die Ärztin und Christin Annemarie Nippraschk hat „nach den schrecklichen Bildern aus der Ukraine“ einen selbst gebastelten Anhänger aus dem Jahr 1983 hervorgekramt und mitgebracht – „Schwerter zu Pflugscharen“. Dieses Teilzitat aus der Bibel, mit dem man zu DDR-Zeiten im Gefängnis landen konnte, sei leider immer noch aktuell, so Nippraschk.

Der Anhänger aus dem Jahr 1983 mit dem Bibelzitat. Quelle: Andreas Vogel

Wieder ein Ostermarsch in Neuruppin geplant

Statt jetzt darüber zu reden, die Militärausgaben zu erhöhen, sollte man in einen intensiveren Austausch treten, sagte Mario Zetzsche. „Mehr Waffen sind der falsche Weg“, so Neuruppins Kulturmanager, der drei Jahre in Lettland gearbeitet hat und seit Längerem engen Kontakt auch zu Kulturakteuren aus der Ukraine hält.

Krieg gebe keine Sicherheit, sondern verschärfe die Situation, stimmte Ines Nowack, Kreischefin der Linken in OPR, zu. Man müsse der Logik des Krieges eine Logik des Friedens entgegenstellen, sagte der Bündnisgrüne Otto Wynen. Die Friedensdemonstration auf Neuruppins Schulplatz könne ein Anfang dafür sein – und sollte beim Ostermarsch, der für den Ostersonntag in der Fontanestadt geplant ist, fortgesetzt werden. „Wir sollten wieder auf die Straße gehen“, stimmte die Neuruppiner SPD-Frau Britta Avantario zu.

Kein Krieg, hier die Forderung auf russisch. Quelle: Andreas Vogel

Kreis OPR sucht Platz für Wohncontainer für geflüchtete Menschen

Der Westen habe mit der Osterweiterung der Nato einen Fehler gemacht, sagte Wolfgang Freese. Der Neuruppiner Bündnisgrüne sprach zugleich davon, dass es versäumt worden sei, bei der Auflösung des Warschauer Paktes, das war das Militärbündnis der sozialistischen Staaten, auch die Auflösung der Nato zu fordern. Diese Chance sei ebenfalls beim Kampf um eine friedliche Nutzung der Kyritz-Ruppiner Heide verpasst worden. Im Gegensatz zu Putin führe die Nato jedoch keine Angriffskriege gegen souveräne Staaten.

Wegen des Krieges in der Ukraine rechnet auch der Landkreis mit einer Zunahme an Flüchtlingen – und sucht verstärkt nach Grundstücken, um dort kurzfristig Wohncontainer für geflüchtete Menschen aufstellen zu können.

Von Andreas Vogel