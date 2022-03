Neuruppin

Vorsichtig hebt Christian Juhre mit seinem Gabelstapler eine Europalette, vollgepackt mit Kartons der unterschiedlichsten Größen, auf den Lastwagen. Unterdessen holen Grigorij Koch und Roman Tovkach schon die nächste Palette mit Spenden für die Ukraine aus dem Hangar auf dem ehemaligen Flugplatz von Neuruppin und stellen sie bereit.

Nach und nach füllt sich der Auflieger des 40-Tonnen-Lasters. Babywindeln, Gemüse in Gläsern und Dosen, Nudeln, Reis, warme Kleidung: Die Ruppiner haben in den vergangenen Tagen tonnenweise Spenden für den Hilfstransport am Hangar 312 in Neuruppin abgegeben. Grigorij Koch und sein Sohn Daniel Skichko sind voller Dankbarkeit für die große Hilfsbereitschaft.

Im Internet hatten sie zu ihrer Spendenaktion aufgerufen. „Das hat sich dann schnell herumgesprochen“, sagt Daniel Skichko. Ihr Bekannter Abdulgani Turgut betreibt Imbissgeschäfte, unter anderem im Reiz in Neuruppin. Er hat selbst mit angepackt, Spenden gesammelt, mit Geschäftspartnern und Freunden gesprochen.

Viele Neuruppiner haben für die Menschen in der Ukraine gespendet

Immer mehr Ruppiner sind in den vergangenen Tagen gekommen und wollten helfen. Die Firma Dreistern hat ganze Paletten voller Konserven abgegeben. Die Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung haben 5000 Euro für den Hilfstransport gesammelt und damit Lebensmittel gekauft – drei Pkw voll.

Auch die Cateringfirma Zürbel und Lingk hat Lebensmittel gespendet. Etliche Unternehmen aus der Region und viele Ruppiner haben zudem Geld gegeben. Unterstützung kam ebenso vom DRK-Kreisverband Ostprignitz-Ruppin.

Firmen haben teilweise ganze Palletten mit Konserven gespendet. Lkw-Fahrer Roman Tovkach (l.) und Daniel Skichko haben in den vergangene Tagen vieles entgegengenommen. Christian Juhre hat den Hangar 312 kurzfristig als Lager bereitgestellt. Quelle: privat

Sobald alle Spendengüter verladen sind, wollen Grigorij Koch und Roman Tovkach mit dem Lastwagen und einem Kleintransporter in die Ukraine aufbrechen, vermutlich am Sonntag.

Ziel des Hilfstransportes ist die Stadt Tscherkassy im Zentrum der Ukraine. Grigorij Koch stammt von dort. Der Ukrainer lebt seit 25 Jahren in Neuruppin, aber er fährt regelmäßig in seine alte Heimat. „Unsere ganze Verwandtschaft lebt dort“, sagt Daniel Skichko.

Die Supermarktregale im ukrainischen Tscherkassy sind leer

Als der Krieg ausgebrochen ist, waren Vater und Sohn in Neuruppin schockiert. Gemeinsam haben wie überlegt, was sie tun können. Kämpfer, das war schnell klar, gibt es in der Ukraine genug.

Dafür fehlt es den normalen Menschen, der zivilen Bevölkerung, an allem. Grigorij Koch zeigt ein Foto auf seinem Handy aus einem Supermarkt in Tscherkassy: Alle Regale sind leer. „Es gibt nichts mehr“, sagt er.

Sobald alle Paletten verladen sind, wollen Grigorij Koch und Roman Tovkach mit der Lastwagen in Richtung Ukraine aufbrechen. Quelle: Reyk Grunow

Tscherkassy liegt etwa 200 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Kiew, die von russischen Truppen immer wieder bombardiert und beschossen wird. Weil Tscherkassy bisher vergleichsweise verschont blieb, fliehen viele Menschen dorthin. Zu den 280.000 Einwohnern kommen inzwischen etwa 100.000 Flüchtlinge, schätzt Daniel Skichko.

Sein Vater hat bereits Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen. Sie wird sich um die Verteilung der Spenden kümmern, wenn der Lastwagen aus Neuruppin dort ankommt.

Vor zwei Wochen war Grigorij Koch schon einmal dort. Damals mit einem Kleintransporter voller Spenden. Auf dem Weg nach Tscherkassy musste er mehrfach die Route ändern.

Hilfstransporte in die Ukraine sind gefährlich

Viele Straßen sind bereits zerstört. Eine Stadt, durch die er fahren wollte, wurde von der russischen Luftwaffe bombardiert, kurz bevor er dort ankommen sollte. Auf dem Rückweg schlugen Bomben in einer Stadt ein, die er gerade hinter sich gelassen hatte, den Laderaum seines Transporters voller Kriegsflüchtlinge.

Wer den neuen Hilfstransport unterstützen will, kann Spenden noch an diesem Sonnabend (19. März) beim Wiesenflohmarkt am Hangar 312 in Neuruppin abgeben. Gebraucht werden vor allem haltbare Lebensmittel und Medikamente, auch abgelaufene Autoverbandkästen.

Darüber hinaus gibt es viele weitere Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine und auf der Flucht vor Putins Krieg. Die Kreismusikschule hat zum Beispiel bei ihrem Konzert in dieser Woche in Neuruppin Spenden gesammelt und bittet um weitere bei den Auftritten am Sonntag, 20. März, um 16 Uhr in der Bahnhofshalle von Wittstock und am Mittwoch, 23. März, um 19 Ihr im Alten Gymnasium in Neuruppin.

Unternehmer spendet Einnahmen eines ganzen Tages für die Ukraine

Der Neuruppiner Unternehmer Georg van der Mee will am Montag, 21. März, die Tageseinnahmen seines Tabak- und Lotto-Geschäftes an der Scholtenstraße als Ukraine-Hilfe spenden.

Daniel Skichko macht sich indes riesige Sorgen. Der Lastwagen mit den Hilfsgütern ist zwar rundherum mit roten Kreuzen auf weißem Grund gekennzeichnet. Aber auch Hilfstransporte sollen beschossen werden. „Wenn mein Vater jetzt in die Ukraine fährt, weiß ich nicht, ob ich ihn wiedersehe“, sagt der 21-Jährige. „Aber wir müssen etwas tun. Einfach nur dasitzen, das geht nicht.“

Spenden für den Hilfstransport können unter dem Stichwort „Ukraine Transport“ auch auf das Konto des Deutschen Roten Kreuzes Ostprignitz-Ruppin bei der Sparkasse OPR eingezahlt werden. Die Iban lautet DE42 1605 0202 1730 0030 40.

Von Reyk Grunow