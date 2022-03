Neuruppin

Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist groß. Die Mitarbeiter an der gerade eingerichteten Hotline für die Unterstützung von Menschen aus der Ukraine beim Landkreis haben alle Hände voll zu tun. „Das Telefon steht nicht mehr still“, sagt Alexander von Uleniecki, der Sprecher der Kreisverwaltung. Immer mehr Menschen melden sich, die Hilfe für die Flüchtlinge aus der Ukraine anbieten wollen.

Noch immer weiß niemand, wie viele Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten in Ostprignitz-Ruppin zu erwarten sind.

Die meisten Menschen, die nach Deutschland kommen, treffen derzeit mit dem Zug in Berlin ein. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat am Mittwoch das Land Brandenburg und weitere Bundesländer um Hilfe gebeten.

Die Kreisverwaltung in Neuruppin hat inzwischen auf ihrer Internetseite www.opr.de einen eigenen Bereich eingerichtet, in dem sich Menschen melden können, die Hilfe anbieten wollen. Dort kann sich auch melden, wer eine Unterkunft für Geflüchtete anbieten will.

Sammelstellen für Sachspenden bisher in Neuruppin und Kyritz

Wer Sachspenden anbieten möchte, kann das an einer von zwei Sammelstellen tun, die in dieser Woche eingerichtet werden. Das Deutsche Rote Kreuz nimmt solche Spenden ab sofort immer sonnabends von 10 bis 13 Uhr auf seinem Gelände an der Straße des Friedens 3-4 in Neuruppin an. Dort steht zunächst eine Doppelgarage als Lager bereit.

Angenommen werden insbesondere Hausrat für die Ausstattung von Wohnungen wie Geschirr, Kochtöpfe, Handtücher und Bettwäsche, Babybetten und Kinderspielzeug, allerdings keine Kuscheltiere, kein elektrisches Spielzeug und keine Möbel.

„Wir haben uns der Aktion des Landkreises angeschlossen“, sagt Thomas Bruns, der Präsident des DRK Ostprignitz-Ruppin. Helfer nehmen Sachspenden vor allem für jene Menschen aus der Ukraine an, die hier in der Region erwartet werden.

DRK und Caritas warnen: Private Hilfstransporte in die Ukraine eher schwierig

Die Hilfe in der Ukraine läuft zentral über das Generalsekretariat des DRK in Berlin. „Wir werden nicht mit eigenen Autos nach Polen oder in die Ukraine fahren“, sagt Thomas Bruns. „Natürlich wollen wir alle am liebsten dort direkt helfen. Das geht mir auch so“, räumt er ein. Doch das sei eben gar nicht immer sinnvoll.

Hilfstransporte haben es schwer, überhaupt über die Grenze zu kommen. „Es gibt große logistische Probleme in der Ukraine und auch keine Verteilmöglichkeiten vor Ort“, sagt Ronny Sattelmair, der Geschäftsführer des DRK in Ostprignitz-Ruppin. Das gelte vor allem für die vielen kleinen privaten Spendenaktionen, die gerade überall losbrechen. Die großen Hilfsorganisationen wissen aus Erfahrung, wie man die Logistik in Krisengebieten aufbaut.

Die katholische Caritas – eine der größten Hilfsorganisationen weltweit – rät genau wie das DRK inzwischen von Sachspenden für Menschen im Kriegsgebiet ab. Wer helfen wolle, sollte das im Moment am besten mit Geldspenden tun, mit denen in der Ukraine gezielt größere Hilfsaktionen finanziert werden können.

Kreis OPR richtet Spendenkonto für Ukraine-Hilfe ein

„Aber natürlich wollen viele Menschen trotzdem mit Sachspenden helfen“, sagt Ronny Sattelmair. Auch beim DRK gehen gerade jede Menge Anfragen ein. Dafür sind die Sammelstellen in Neuruppin, Kyritz und bald auch in Wittstock gedacht.

In Kyritz können Sachspenden montags bis sonnabends von 10 bis 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus an der Perleberger Straße 10 abgegeben werden; in Wittstock steht der Ort noch nicht fest.

Der Landkreis hat für die Kriegsbetroffenen aus der Ukraine ein Spendenkonto mit der IBAN DE59 1605 0202 1730 0054 50 und der BIC WELADED1OPR eingerichtet. Spender sollten unbedingt das Kennwort „Ukraine“ angeben. Die Hotline der Kreisverwaltung ist unter 03391/6 88 50 34 zu erreichen.

Von Reyk Grunow