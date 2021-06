Neuruppin

Sie war es, die das Ganze ins Rollen brachte. Nachdem die 31-Jährige gelesen hatte, dass ein junger Mann im März 2019 mit einer ungeladenen Kalaschnikow durch Neuruppin gelaufen war und damit von der Polizei erwischt wurde, ging sie zur Polizei und offenbarte, woher er die Waffe hatte – von ihrem Mann.

Der wurde für den Verkauf eines vollautomatischen schussfähigen Sturmgewehrs vom Neuruppiner Amtsgericht im vergangenen Jahr zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten ausgesetzt zur Bewährung verurteilt. Die Frau wurde damals freigesprochen.

Vom schlechten Gewissen geplagt

Nun stand sie erneut vor dem Amtsgericht, diesmal, weil sie in der ehelichen Wohnung das Gewehr mit dazu gehörigem Magazin verwahrt und laut Gesetz die tatsächliche Gewalt über eine Kriegswaffe ohne die dazu erforderliche Genehmigung ausgeübt haben soll.

Das Gericht verwarnte die nicht vorbestrafte Frau. Es verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 85 Tagessätzen zu je 40 Euro. Die muss die Angeklagte allerdings nur dann zahlen, wenn sie sich in der zweijährigen Bewährungszeit etwas zu Schulden kommen lässt. Wovon weder der Staatsanwalt noch die Richter ausgingen.

Gegen die Anklage verwahrte sich die 31-Jährige. „Ich habe die Waffe nicht besessen, sie nie in der Hand gehabt. Ich wusste nicht einmal, wo sie war.“ Das Gewehr hatte ein ehemaliger Nachbar ihrem Mann überlassen. Der versteckte sie zunächst im Bettkasten. Sie habe die Waffe von Anfang an nicht gewollt und gedacht, sie sei längt weg, so die Angeklagte. Bis sie nach einem Umzug die Waffe beim Putzen entdeckte.

Angeklagte hatte schlaflose Nächte

Warum die immer noch da sei, habe sie ihren Mann gefragt und ihm unmissverständlich klar gemacht, dass das Gewehr, das sie für ein Dekorationsstück gehalten habe, verschwinden müsse. Das war Anfang 2019. Einige Tage nach ihrer Entdeckung verkaufte ihr Mann die Kalaschnikow. Es war die, mit der der Käufer dann durch Neuruppin spazierte.

Das ging der jungen Frau auf, als sie in der Zeitung las, ein junger Mann mit einer Kalaschnikow in der Einkaufstüte sei festgenommen worden, weil er gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen hatte. „Mir war fast klar, dass das die Waffe war. Dass konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich konnte nicht mehr schlafen“, erklärte sie ihren Gang zur Polizei.

„Dass rechne ich ihr hoch an. Dass kann ich gar nicht genug vor heben“, sagte der Staatsanwalt. Dass fanden auch die Richter. Sie hätte sich auch hinstellen können nach dem Motto „Ich weiß von nichts“, so die Vorsitzende Richterin. Dass aber tat die Angeklagte nicht, sondern stellte bei der Polizei die Sache richtig. Was sie auf die Anklagebank brachte.

Verteidiger beantragte einen Freispruch

Ihr Verteidiger plädierte auf Freispruch, weil seine Mandantin lediglich zwei Mal Kontakt mit der Waffe gehabt, sie jedoch keine Zugriffsmöglichkeit gehabt habe. Sie habe sich gewundert, was für einen Wirbel die wegen einer Attrappe machen würden, nachdem sie in den sozialen Medien darüber gelesen habe.

Das Gericht jedoch ging davon aus, dass sie den tatsächlichen Zugriff auf das Gewehr hatte. „Es ist ihr zwei Mal in die Hände geraten“, sagte die Vorsitzende. Die Angeklagte habe sich allerdings beide Male bemüht, die Waffe aus dem Haus zu bekommen.

Angeklagte hatte mulmiges Gefühl mit einer Kalaschnikow im Haus

„Sie hatte ein gutes Gespür, dass so etwas nicht ins Haus und schon gar nicht an die Wand gehängt hört“, so die Richterin. Dass fand auch der Staatsanwalt. Der Angeklagten sei nicht zu folgen, dass die Waffe lediglich zur Dekoration diente. „Dagegen spricht ihr mulmiges Gefühl, so etwas im Hause zu haben.“

Wie der Staatsanwalt gingen auch die Richter von einem minder schweren Fall aus, weil die für die Angeklagte sprechenden Punkte bei weitem die gegen sie sprechenden überwogen.

Aber bei dem Gewehr handele es sich um einen gefährlichen Gegenstand, der erheblichen Schaden anrichten könne und nicht ohne Grund unter das Kriegswaffenkontrollgesetz falle, so der Staatsanwalt. „Eine Sanktion muss erfolgen, aber eine am untersten Rand.“

Er beantragte, sie zu verwarnen und eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 40 Euro zu verhängen – unter Vorbehalt. Nämlich, dass sie in der Bewährungszeit straffrei bleibt.

Das Gericht blieb mit 85 Tagessätzen darunter.

Von Dagmar Simons