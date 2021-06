Dass der Landkreis Ostprignitz-Ruppin das Impfzentrum in Kyritz ab Ende Juli von der Kassenärztlichen Vereinigung übernehmen und weiterbetreiben will, dafür gab es bislang gute Argumente. Jetzt aber werden auch negative Auswirkungen thematisiert – für ein Gymnasium, mehrere Sportvereine und auch für die Kultur in der Stadt.