Völlig überraschend wurde Ulrike Laubenthal aus Zempow in die bundesweite Vorbereitungsgruppe für die weiteren Konferenzen zur Suche nach einem Atommüll-Endlager in Deutschland gewählt. Laubenthal will, dass viele Betroffene zu Wort kommen. Doch noch ist unklar, wer eigentlich die Betroffenen sind.