Neuruppin

Timo Strohm* ist sauer. „Ich verstehe nicht, wieso wir in der aktuellen Situation wieder in die Schule gehen müssen“, sagt er. Timo Strohm ist Auszubildender am Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin in der Alt Ruppiner Allee in Neuruppin.

Seit diesem Montag müssen er und seine rund 30 Klassenkameraden aus dem zweiten Lehrjahr wieder an zwei Tagen in der Woche die Schulbank drücken. Das hatte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) Anfang Januar so entschieden.

Anzeige

Stufenplan zur Rückkehr zum Präsenzunterricht

Für Abschlussklassen und die Förderschulen gibt es seit Jahresbeginn ohnehin schon keinen Distanzunterricht mehr. Da sich Timo Strohms Klasse auf Zwischenprüfungen Anfang Mai vorbereitet, zählt der Jahrgang ab dieser Woche laut dem Stufenplan des Bildungsministeriums dazu.

„Ich kann diese Regelung wirklich überhaupt nicht nachvollziehen“, sagt der Auszubildende im Heizungsbau. „Wir könnten den Unterricht wie bisher digital von Zuhause aus gestalten, zumal der Landkreis Ostprignitz-Ruppin aktuell ja auch ein absoluter Corona-Hotspot ist.“

Im Klassenraum kommen viele Haushalte zusammen

Als Auszubildende in Handwerksbetrieben seien er und seine Klassenkameraden ohnehin einem großen Infektionsrisiko ausgesetzt. „Homeoffice geht bei uns nicht“, sagt Timo Strohm. Da könnte man sich das Zusammenkommen im Klassenzimmer wirklich sparen.

Dass seine Klasse geteilt wird und in halber Besetzung im Wechsel jeweils an verschiedenen Wochentagen unterricht wird, ist für den Auszubildenden ein schwacher Trost. „Wir sind immer noch 15 Menschen plus Lehrer, die sich in einem geschlossenen Raum mehrere Stunden lang aufhalten.“

Lange Pendlerwege für Azubis

Hinzu komme der Anfahrtsweg zum OSZ. Der sei für manche Klassenkameraden äußerst langwierig. „Ich brauche mit Bus und Bahn gute zwei Stunden bis zum OSZ“, sagt Marco Schröder* aus Velten, der in Timo Strohms Azubi-Klasse geht. „Auf dem Weg begegne ich vielen fremden Menschen.“

Auch Marco Schröder ärgert sich über den wieder eingeführten Präsenzunterricht für seine Klassenstufe. „Der Online-Unterricht hat bisher klasse funktioniert und Zuhause steckt man sich auch nicht an“, sagt der 20-Jährige.

Strenge Hygieneauflagen für Präsenzunterricht: Regelmäßiges Lüften und Maskenpflicht gehören dazu. Quelle: dpa

Vorgaben aus Potsdam müssen eingehalten werden

Ralf Niendorf, Abteilungsleiter am Neuruppiner OSZ, hat für den Unmut seiner Auszubildenden über die schulische Präsenzpflicht im Corona-Lockdown Verständnis. „In den Klassen haben wir trotz Wechselunterrichts sicherlich ein hohes Schüleraufkommen“, sagt er.

Nichtsdestotrotz müsse man sich als Schule an die Vorgaben des Bildungsministeriums aus Potsdam halten. „Es geht um eine Abwägung zwischen dem Recht auf Bildung und dem Schutz der Gesundheit.“

Distanzunterricht funktioniert tadellos

Vor Ort versuche man, alle Beteiligten bestmöglich zu schützen, sagt Niendorf. Dazu zähle die permanente Maskenpflicht, regelmäßiges Lüften sowie die strikte Einhaltung des Mindestabstands zueinander.

„Zweifellos hat der Präsenzunterricht eine andere pädagogische und didaktische Intensität als das Distanzlernen“, sagt der Abteilungsleiter. In den vergangenen Monaten habe man aber viel Energie und technisches Know-How in den Ausbau des digitalen Lernens gesteckt. „Das funktioniert inzwischen ziemlich gut.“

*Name zum Persönlichkeitsschutz von der Redaktion geändert

Von Jérôme Lombard