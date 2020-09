Beim Einhalten der Corona-Regeln gibt es in Ostprignitz-Ruppin offenkundig keine einheitliche Linie. Das kritisieren Fehrbellins Ortschef sowie der Bürgermeister der Gemeinde. Denn während in Dörfern wegen der Corona-Pandemie sogar Herbstfeuer abgesagt wurden, wurde in Neuruppin am vergangenen kräftig gefeiert.