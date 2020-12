Kritik aus Kyritz an der Ausschreibung des Verkehrsverbundes

Kyritz

Eine Ausschreibung des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg ( VBB) sorgte am Donnerstag beim Kreistag Ostprignitz-Ruppin für Aufregung. Der Grund: Der VBB hat wieder mal die Strecken der Regionalbahnen 73 und 74 ausgeschrieben. Derzeit verkehrt die RB 73 zwischen Neustadt (Dosse), Kyritz und Pritzwalk, die RB 74 zwischen Pritzwalk und Meyenburg.

Das macht auch deshalb Sinn, weil es in Pritzwalk einen Bahnhof gibt, an denen zwei Züge auf einmal ankommen und weiterfahren können. Fahrgäste, die beispielsweise zwischen Neustadt nach Pritzwalk pendeln, müssen also keine Wartezeiten in Kauf nehmen.

Fahrgäste müssten in Kyritz 20 Minuten warten

Doch das soll sich jetzt offenbar nach Willen des Verkehrsverbundes ändern. Denn der VBB sucht in der Ausschreibung Bewerber für die Strecke zwischen Neustadt und Kyritz (RB 73) sowie für die Linie zwischen Kyritz und Meyenburg, sagte Landrat Ralf Reinhardt. Der SPD-Politiker ist entsetzt und sprach von einer „Abbestellung durch die Hintertür“ für die beiden Regionalbahnen.

Denn da in Kyritz keine zwei Züge gleichzeitig ankommen und starten können, müssten Fahrgäste wohl mindestens 20 Minuten warten. „Das wäre keine attraktive Verbindung mehr“, so Reinhardt.

Der Landrat findet die Ausschreibung „skandalös“, auch weil der VBB die Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin sowie die Anliegerkommunen, die sich seit 2015 an den jährlichen Kosten für den Erhalt der Regionalbahnen RB 73 und 74 beteiligen, nicht zuvor über die geplante Neuaufteilung der Strecke informiert hat.

Ein zweiter Bahnhalt geschaffen

„Ich erwarte, dass der VBB diese Ausschreibung sofort zurückzieht“, sagte Reinhardt. Der Landrat fragt sich zugleich, ob das Potsdamer Verkehrsministerium übersehen hat, welche Folgen die derart geteilte Ausschreibung der Linien RB 73 und RB 74 für das Fahrgastaufkommen haben wird.

Vermutet wird, dass sich der VBB durch die neue Aufteilung der Bahnlinie zwischen Neustadt, Kyritz, Pritzwalk und Meyenburg mehr Bewerber erhofft. Für Landrat Reinhardt macht das keinen Sinn, wenn dadurch die Strecke für die Fahrgäste an Attraktivität verliert und die Regionalbahnen wegen der künftigen Wartezeit in Kyritz noch weniger angenommen werden.

VBB : Ein Konzept für alle ist das Ziel

Dabei war in der Knatterstadt im Dezember 2019 gerade erst ein zweiter Bahnhalt, in der Nähe von Krankenhaus sowie Sport- und Kulturzentrum, eröffnet worden, für den sich auch das Land und der VBB stark gemacht hatten.

Der Verkehrsverbund verwies darauf, dass es sich derzeit lediglich um Vorinformationen für ein Verfahren handele und nicht um das Verfahren selbst. Dieses werde erst nach Ablauf der „Vorinformationspflicht“, die ein Jahr betrage, gestartet, sagte ein VBB-Sprecher.

Demnach steht der VBB im Kontakt mit dem Verkehrsministerium. Ziel sei ein Konzept, ein Betriebskonzept auszuschreiben, dass den Interessen aller Beteiligten entspreche.

Von Andreas Vogel