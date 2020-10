Kritik und Zuspruch für Martinimarkt-Ersatz in Neuruppin

Neuruppin

„Das ist in diesem Jahr dumm gelaufen.“ Lothar Welte, der Sprecher der Schaustelle des Neuruppiner Martinimarktes, versucht nicht, die Situation schön zu reden. Dass die Stadt Neuruppin und ihre Tochterfirma Inkom die Neuruppiner Kirmes angesichts der Coronagefahr abgesagt hat, kann Welte gut verstehen. Auch wenn es für ihn und seine Kollegen bitter ist. Die Schausteller sind nach Monaten der Arbeitslosigkeit auf jeden Euro angewiesen.

Insofern sei er froh, dass Neuruppiner wenigsten einigen seiner Schaustellerkollegen ermöglicht hat, einen Rummel auf eigenes Risiko zu organisieren, sagt er: „Man muss das als Solidaritätsaktion sehen. Für die Schausteller ist das ganz wichtig.“ Veranstaltungen in Rostock und Demmin hätten gezeigt, dass ein kleineres Fest mit viel weniger Publikum generell auch unter Corona-Regeln möglich ist.

Anzeige

Der Interessenverband Berlin-Brandenburger Schausteller (IBBS) will beweisen, dass das auch in Neuruppin klappen kann. Am nächsten Mittwoch, 21. Oktober, soll auf dem Braschplatz ein Rummel mit gut 60 Fahrgeschäften, Spielen und Imbissbuden starten.

Gesundheitsamt könnte Corona-Auflagen für den Rummel weiter verschärfen

Das Gesundheitsamt hat strenge Auflagen für das fünftägige Volksfest erteilt. So dürfen an den ersten beiden Tagen nur 500 Gäste zeitgleich aufs Festgelände, danach immerhin bis 800. Das Amt behält sich vor, die Vorschriften weiter zu verschärfen – oder das Fest im Notfall abzubrechen, wenn Fachleute das Risiko für zu groß halten.

Viele Neuruppiner freuen sich trotz allem, dass es wenigsten einen kleineren Rummel geben wird, wenn schon keinen echten Martinimarkt. Im Internet gibt es aber auch viel Kritik. „Da habe ich kein Verständnis für. Die Zahlen steigen, aber ein großer Rummel muss her“, kommentiert etwa Nadine Schwarz den Plan auf der Facebook-Seite der MAZ.

Kommentare von „unverantwortlich“ bis Verständnis für die Schausteller

„Ich finde es nicht gut, dass hier ein Rummel kommt“, schreibt auch Manuale Volkmann. „Unverantwortlich find’ ich das. Die hygienischen Auflagen können die gar nicht durchsetzen“, schreibt Björn Wilsky-Swars. „Ich seh’ Neuruppin schon als neuen Hotspot“, heißt es von André Andy.

Andere Nutzer sehen das weniger skeptisch. „Ist doch niemand gezwungen ein öffentliches Kulturangebot wahrzunehmen“, schreibt zum Beispiel Michael Laudahn. Und Michael Opitz kommentiert: „Alle, die dagegen sind, können ja zusammenlegen, dass die Schausteller ihr Geld zum Überleben bekommen.“

Von Reyk Grunow