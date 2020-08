Neuruppin

Wenn Carsten Lippstock erst einmal angefangen hat, über sein künftiges Zuhause zu reden, kann er kaum noch aufhören. Das alte Haus am Braschplatz in Neuruppin lässt ihn nicht mehr los. „Hier ist alles voller Geschichte“, sagt der 55-Jährige.

Vor sechs Jahren hat Lippstock das heruntergekommene einstige Hospital gemeinsam mit seinen drei künftigen Mitbewohnern gekauft. Seitdem sind sie dabei, das Haus zu sanieren. Es soll ihr Alterssitz werden.

„Wir kommen alle aus der Gegend um München“, sagt Heribert Haider. Über Bekannte sind die Vier vor ein paar Jahren nach Brandenburg gekommen und waren schnell fasziniert. „Wir haben festgestellt, dass es hier so schön ist“, schwärmt der Bayer.

Und dass Immobilien vergleichsweise günstig sind. In München hätten sich die Vier ein so herrschaftliches Haus wie das in der Rudolf-Breitscheid-Straße 10 nicht leisten können.

Von außen fällt das Haus am Neuruppiner Braschplatz durch den „Männer“-Schriftzug über einer der Türen auf. Einen ähnlichen Eingang extra für Frauen gab es nie. Quelle: Henry Mundt

Heribert Haider ist Sänger, Musiker und Kabarettist, Carsten Lippstock stattet Filme aus, kümmert sich um Bühnenbau, Requisite und Szenenbild. Mit im Boot sind Peter Rasch, Beleuchter beim Film, und Rudi Winter, Heilpraktiker und Osteopath.

Das Haus, das sie sich für ihr Rentnerdasein in einigen Jahren ausgesucht haben, war einst eines der prächtigsten Gebäude in Neuruppin, auch wenn man ihm das heute nicht mehr ansieht.

Erbaut wurde es 1788 nach dem großen Stadtbrand für den späteren Neuruppiner Bürgermeister Beiersdorf. Der verkaufte das Anwesen später an das Heilig-Geist-Hospital.

Von außen sieht man dem einstigen Hospital in der Rudolf-Breitscheid-Straße nicht an, was sich im Inneren in den vergangenen Jahren schon alles getan hat. Quelle: Henry Mundt

Winzige Krankenzimmer gingen von den langen Fluren ab. Viele von ihnen wurden später durch nachträglich eingebaute Fachwerkwände in noch kleinere Kammern unterteilt, gerade groß genug für ein Bett. „Zu DDR-Zeiten sollen hier ledige, alte Frauen gewohnt haben“, sagt Carsten Lippstock.

Bei ihrer Sanierung gehen die vier Freunde behutsam vor. Sie wollen so viel wie möglich der alten Substanz bewahren.

In Abstimmung mit der Denkmalbehörde konnten viele der nachträglichen Einbauten trotzdem entfernt werden, um Räume zu schaffen, die zu den heutigen Ansprüchen passen. Vier große Wohnungen sind vorgesehen, je eine links und rechts des zentralen Flurs im Erd- und Obergeschoss.

Vieles machen die Vier selbst. Nicht unbedingt leicht, wenn man in München lebt und in Neuruppin baut. Im Sommerhalbjahr kommen sie oft nach Brandenburg. „Der August ist eigentlich der Monat, in dem wir alle vier hier sein wollen“, sagt Haider. In diesem Jahr klappt das nicht. Im Moment arbeitet er mit Carsten Lippstock allein am Haus.

Dieser sehr aufwändig gestaltete Fußboden im einstigen Salon im Obergeschoss besteht aus Eichenbalken, die als Stern angeordnet sind und mit Dielen aus Weichholz ausgefüllt wurden. Die großen Räume wurden später alle in kleine Kammern unterteilt. Quelle: Henry Mundt

Etliche Kubikmeter Erde und Schutt haben sie inzwischen Eimer für Eimer aus dem Keller gehievt, um den Boden dort etwas tiefer legen zu können.

Wo immer sie Hand anlegen, entdecken sie neue bisher verborgene Geheimnisse: Inschriften auf der Kellerwand, alte Schablonenmalereien und Schichten von Ölfarbe, verzierte Ziegelsteine im Mauerwerk und uralte Medizinfläschchen.

Das Haus stand sehr lange leer, bevor die Vier es 2014 gemeinsam gekauft haben. Im Innern war nichts saniert. Der bedeutet zwar viel Arbeit. Aber eben auch viel Geschichte. In dem Gebäude kann man noch heute etwas finden, das früher wohl auch viele andere Häuser in Neuruppin hatten, das aber fast überall verschwunden ist: historische Stubenöfen.

Kleine Heiz- und Kochöfen finden sich überall im Gebäude, eingemauert in Nischen, mal versteckt hinter einer Tür, mal ganz offen. Quelle: Henry Mundt

Hinter unscheinbaren Holzklappen oder Metallplatten verbergen sie sich in vielen der früheren Zimmerchen, eingemauert in die Wände. Mit den Öfen konnten die Bewohner ihre Kammern beheizen und gleichzeitig in einer Mauernische bescheiden kochen.

Überall im Haus gibt es die in ganz verschiedenen Formen. Manche liegen unscheinbar versteckt hinter kleinen Türen aus Holz. „Die erhalten wir natürlich“, sagt Lippstock. Genau wie die einstige öffentliche Herrentoilette im Erdgeschoss.

„Männer“ steht in gebrochener Schrift über einem seitlichen Eingang in der Front des Hauses. Das war einst der Zugang zum Klosett. Eingebaut wurde es wohl irgendwann in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts für die Soldaten, die auf dem Paradeplatz exerzieren mussten. Ein Pendant für Frauen sucht man auch deshalb vergebens. „Das hat es nie gegeben“, sagt Lippstock.

Die Pissoirs in der Toilette im Erdgeschoss wurden wohl einst für die exerzierenden Soldaten eingebaut. Die Bedürfnisanstalt wurde aufwändig gestaltet. Quelle: Henry Mundt

Das Männerklo ist sehr aufwändig gestaltet: mit teurer großzügiger Keramik, Schachbrettmuster auf dem Boden und abgerundeten Fliesen in den Ecken.

Die gemauerten Toilettenkabinen benutzen die vier Selbstbauer im Moment als Dusche. Bis die Wohnungen fertig sind, kann es noch etwas dauern. In zwei Jahren geht der erste von ihnen in den offiziellen Ruhestand und will dann nach Neuruppin umziehen.

Von Reyk Grunow