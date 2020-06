Nietwerder

Geduldig kuschelt sich das Kaninchen in den Schoß von Wolfram Händel. Gemeinsam sitzen beide im Carport Modell für ein Porträt. Die Berliner Zeichnerin Nina Heinke ist am Freitagnachmittag beim Ortsvorsteher von Nietwerder zu Gast. Es ist die erste Porträtsitzung im Rahmen des Projekts „Kunst am Anger – Künstler erkunden die Ortsteile Neuruppins“.

Verspäteter Auftakt wegen Corona-Pandemie

Das Leben der Menschen in den Dörfern rund um Neuruppin steht im Mittelpunkt des vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geförderten Projekts im Rahmen von Land-Kultur. Eine Aktion, die aufgrund der Corona-Pandemie mit Verspätung startet – geplant war sie eigentlich für die 600-Jahr-Feier, die im April abgesagt werden musste.

„Es sollte ja ein großes Fest im September starten, und dafür hatte Projektmanagerin Cornelia Lambriev-Soost die Idee von der Kunst-Session in den Neuruppiner Ortsteilen im Rathaus vorgestellt“, sagte Heidrun Händel, die den Heimat- und Kulturverein von Nietwerder leitet. „Wir fanden die Idee prima.“

Arbeitsutensilien und einige Werke der Schnellzeichnerin. Quelle: Henry Mundt

Aus 900 innovativen Projekten, die für Land-Kultur eingereicht wurden, gab es schließlich 200 Bewilligungen. Bis in das Jahr 2021 werden Künstler sich nun auf verschiedene Art den Menschen in den Ortsteilen nähern und ihre Geschichten auf unterschiedlichste Weise interpretieren.

„Sie werden den Sound, die Gerüche oder ihre Esskultur kennen lernen, durch die Gärten gehen und sich mit den Bewohnern austauschen“, sagt Julia Peetz, Sachgebietsleiterin Kultur und Sport bei der Stadt Neuruppin.

Nach zehn Minuten ist as Kunstwerk fertig

Nina Heinke hatte ihr Porträt bereits in den ersten Minuten des Treffens bei Familie Händel aufs Papier gebracht. Konzentriert erfasst sie mit einem schwarzen Stift die wichtigsten Umrisse, bevor wenige Details und Schattierungen hinzugefügt werden. Mit Kreide oder Buntstift koloriert sie ihre Zeichnung – nach zehn Minuten ist das Kunstwerk fertig.

Seit 14 Jahren arbeitet die Berlinerin für Verlage und Werbeunternehmen, zeichnet Hochzeitspaare an ihrem glücklichsten Tag und ist mit Stift und Block auf Events und Messen unterwegs.

Reihe wird in Molchow fortgesetzt

Bis zum Sonntag widmet sich die Schnellzeichnerin nun den Einwohnern von Nietwerder und ihren Vier- oder Zweibeinern. Im kommenden Monat wird die Kunstaktion dann in Molchow ihren geheimnisvollen Verlauf nehmen. „Ich war in den vergangenen Tagen in Nietwerder unterwegs und habe die Leute gefragt, ob sie sich und ihre Tiere por­trätieren lassen möchten“, erzählt Heidrun Händel.

Nun gibt es viel Arbeit für die Künstlerin – etwa dreißig Modellsitzungen stehen Nina Heinke bevor. Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Vögel, Pferde, Laufenten und Zwerghängebauchschweine sind unter den Modellen, die vermutlich nicht alle still sitzen werden.

Arbeiten werden im Kiosk ausgestellt

Die so entstandenen Arbeiten werden Mitte Juli im Neuruppiner Kiosk in der Karl-Marx-Straße ausgestellt. Im kommenden Jahr werden die Nietwerderaner ihr Event nachholen – vom 11. bis zum 13. Juni wird dann die große 601-Jahr-Feier starten, bei der auch wieder Nina Heinke dabei sein wird.

Von Cornelia Felsch