Neuruppin

Die Galerie am Bollwerk hat im kommenden Jahr viel vor: Trotz einiger Schwierigkeiten und Besuchereinbrüche durch Corona plant die Galerie wieder ein volles Programm für das Jahr. „Wir sind gerade selbst ein kleines Bollwerk“, sagt die Kuratorin Cornelia Lambriev-Soost.

Derzeit läuft noch die gemeinsame Ausstellung von Günter Rieger und Irene Sohler. Es ist bereits die zehnte Auflage des Ausstellungsformats Künstlerfreundschaften. „Die Idee ist, dass ein Kunstschaffender von hier einen befreundeten Künstler zu uns in die Region einlädt und sie gemeinsam ausstellen. Damit behalten wir unseren regionalen Charakter, können aber unser Spektrum erweitern“, sagt Cornelia Lambriev-Soost.

Bereits elfte Künstlerfreundschaft in Neuruppin

Auch die nachfolgende Ausstellung von April bis Mitte Mai wird wieder eine Freundschaftsausstellung sein: Der junge Holzbildhauer Benjamin Schulte, der sich in Netzeband niedergelassen hat, lädt dann Vincent Zágon ein, gemeinsam ihre Werke zu zeigen. „Ich freu mich natürlich besonders, dass mein Sohn in diesem Jahr seine Skulpturen in Neuruppin ausstellt“, sagt Matthias Zágon Hohl-Stein, Vorstand der Galerie am Bollwerk. „Vincent ist ursprünglich auch aus der Region, wohnt und arbeitet jetzt aber bei Düsseldorf.“

In diesem Jahr will die Galerie am Bollwerk wieder die Fontane-Festspiele mit einer Ausstellung begleiten. „Wir haben dafür Elli Graetz gewonnen.“ Die Künstlerin arbeitet seit mehr als 40 Jahren als freie Künstlerin in Berlin und Neuglobsow bei Stechlin. „Sie hat für ihre Arbeit anonyme Fotos von Frauen um 1900 mit Hilfe von Drucktechniken zu Collagen verarbeitet“, sagt Cornelia Lambriev-Soost.

Ein Bild von Elli Graetz: Welche von Fontanes Frauen könnte es sein? Quelle: Elli Graetz

Die Künstlerin stellt einen Zusammenhang zwischen den Porträts und den Werken Fontanes her. In ihrer Werkbeschreibung ist zu lesen: „Fontane war angetan von Frauen, deren Leben nicht in den vorgegebenen Bahnen verlief.“ Welche Verknüpfungen genau zwischen den Bildern und den Geschichten des Dichters bestehen, lässt Elli Graetz jedoch offen. „Dem Betrachter ist es überlassen, welche von den Abbildern er Fontanes zahlreichen Frauengestalten in seinen Romanen und Novellen zuordnet.“

Freie Kunst-Ausstellung lädt Amateure ein

Im Sommer wird dann die Neuruppiner Künstler Franziska Zänker nach sechs Jahren ihre Werke in der Galerie ausstellen. Auf einen Titel will sich die Künstler noch nicht festlegen. Sie möchte aber die Chance nutzen und ihre „versteckten“ Arbeiten hervorholen, die in der Zwischenzeit in ihrem Alt Ruppiner Atelier im Kornspeicher entstanden sind.

Vier Hände von Franziska Zänker: Die Künstlerin zeigt ab dem 21. Juli ihre Arbeit in der Galerie. Quelle: Franziska Zänker

„Mitte September machen wir dann mit einer schönen Tradition weiter: unsere dritte freie Kunst-Ausstellung“, sagt Matthias Zágon Hohl-Stein. Hier sind Amateur-Künstler eingeladen, ihre Werke in der Galerie auszustellen und zu verkaufen. „Es ist bei unseren Besuchern eine sehr beliebte Reihe. Wer möchte, kann sich noch bis Ende März an uns wenden – wir freuen uns über jede Einsendung. Und wir hoffen, im Sommer draußen wieder eine große Vernissage feiern zu können.“

Zuletzt ist noch die Publikums-Ausstellung in den Räumen der Galerie geplant, in der Kunstliebhaber und Sammler Bilder aus ihrem Privatbesitz öffentlich ausstellen und ihre persönliche Verbindung zum Werk beschreiben. „Hier hatten wir im vergangenen Jahren sogar mal einen Marc Chagall dabei“, berichtet Cornelia Lambriev-Soost.

Für die geplanten Veranstaltungen erhofft sich die Kuratorin weniger Einschränkungen durch die Pandemie. Auch, dass die Galerie in den jetzigen Räumen in Zukunft weiter bestehen kann, ist immer noch unsicher. „Hier wissen wir erst Ende März mehr.“

Von Till Eichenauer