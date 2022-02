Neuruppin

Für Frank S.* hat der doppelte Ärger mit der Polizei ein überraschend gutes Ende gefunden. Zum einen sind vor Kurzem die Ermittlungen gegen den inzwischen 25-Jährigen eingestellt worden – er war wohl im März 2019 dabei, als insgesamt vier junge Männer in einer Nacht in Mühlenbeck (Oberhavel) einen Süßwarenautomaten gesprengt hatten.

Zum anderen hat Frank S. vor wenigen Tagen erst einen Anruf von der Staatsanwaltschaft Neuruppin erhalten und kurz danach auch ein Päckchen zugeschickt bekommen. Die Anklagebehörde informierte ihn, dass die seinerzeit beschlagnahmten Sachen, darunter ein damals neues I-Phone im Wert von mehr als 1000 Euro sowie Jacke, T-Shirt, Jogginghose und Schuhe, nun doch gefunden worden seien, so dass alles zurück bekommen könne. „Die Frau hat sich entschuldigt, dass meine Sachen so lange verschwunden waren“, sagt S.

Eine Nacht in einer Polizeizelle verbracht

Die persönlichen Sachen sowie das I-Phone waren dem jungen Mann im März 2019 unmittelbar nach dem Sprengen des Süßwarenautomaten in Mühlenbeck abgenommen worden.

Während die vier jungen Männer, bis auf Frank S. waren damals alle jünger als 22 Jahre, eine Nacht in einer Zelle verbringen mussten, erhofften sich die Ermittler von dem Handy offenbar Hinweise, ob sich die Verdächtigen damit zu weiteren Straftaten verabredet hatten.

Warum es aber fast drei Jahre gedauert hat, bis Frank S. seine Sachen zurückerhalten hat, das blieb lange unklar. Der junge Mann hatte mehrfach sowohl bei der Polizei in Oranienburg und Neuruppin als auch beim Amtsgericht sowie bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt und sogar eine Inventur der Asservatenkammer, in der sichergestellte Dinge aufbewahrt werden, angeregt. Vergeblich.

Neuruppiner Staatsanwalt räumt Fehler ein

Zunächst hatte es geheißen, dass die beschlagnahmten Dinge erst nach Abschluss des Verfahrens zurück gegeben werden. Am Dienstag räumte Oberstaatsanwalt Torsten Sauermann ein, dass ein Paket mit beschlagnahmten Sachen wohl falsch zugeordnet gewesen und jetzt wieder aufgetaucht sei. Sauermann zeigte sich darüber nicht wirklich überrascht.

Hatte der Staatsanwalt doch bereits im September erklärt, dass bei der Neuruppiner Anklagebehörde täglich bis zu drei Umzugskartons hin und her geschickt werden. Da könne so ein Verlust schon einmal vorkommen. Das sei kein böser Wille, so Sauermann. Zudem könnten Geschädigte stets einen Antrag auf Schadensersatz stellen.

Einen Antrag auf Schadensersatz gestellt

Genau das hatte Frank S. in Absprache mit seinem Anwalt vor einigen Monaten getan. Immerhin wollte er wenigstens die Hälfte des Schadens durch die verloren gegangenen Dinge erstattet bekommen. „Die Sachen waren neu und teuer.“

Frank S., der im September eine Ausbildung zum Verkäufer begonnen hat, hatte den Schaden durch den Verlust auf mehr als 3500 Euro beziffert. *Name geändert

Von Andreas Vogel