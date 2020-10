Kyritz

Langeweile? Kommt gar nicht in die Tüte. Erst recht nicht in den Herbstferien, die gerade vor der Tür stehen. Ausflugsziele gibt es schließlich genügend für Kinder in der Region Nordwestbrandenburg und darüber hinaus. Das beweist ein soeben erschienenes Sammelsurium aus allerhand Attraktionen und dabei oft auch kuriosen Orten, „die man gesehen haben muss“. So lautet der Untertitel dieses Büchleins mit dem Namen „111 Orte für Kinder in Potsdam und Brandenburg“.

Die Rede ist von einem „Entdeckungsführer“, von einem „munteren Familienguide für die Region“, wie Britta Schmitz vom Emons-Verlag mitteilt: „Kunterbunte Vorschläge und Anregungen zum Verweilen und Zeit vergessen, Entdecken und Staunen, Erfahren und Erleben, Chillen und Abhängen.“

Das Buch „111 Orte für Kinder in Potsdam und Brandenburg die man gesehen haben muss“. 15 davon befinden sich in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Matthias Anke

Ganze 15 dieser 111 Tipps führen in die Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin. Die Autorinnen Janine Eck und Kristina Offermann – jeweils gebürtige Berlinerinnen – haben die Region quasi mit Kinderaugen bereist.

Ausflugstipps als Appetithäppchen für kleine Abenteurer

Das bemerkenswerte an ihren Beiträgen: Die jeweilige Attraktion stellt lediglich immer nur einen Anker dar. Drumherum lässt sich schließlich jeweils noch sehr viel mehr entdecken, wie den Begleittexten zu entnehmen ist. Diese stehen nehmen den Bildern des betreffenden Ausflugsziels – die nie schon zu viel, aber auch nicht zu wenig verraten. Es sind sozusagen nur Appetithäppchen für die kleinen Abenteurer.

Beispiel Kyritz: „Der Ort, an dem nichts geschah.“ Es handelt sich um die in den Boden eingelassene Granitplatte am Marktplatz mit der Inschrift „Dieser Stein erinnert an den 14. Februar 1842. Hier geschah an diesem Tag um 10.57 Uhr nichts.“

Kyritzer Stadtgeschichte gleich miterzählt

Künstler Reiner Zabka, der einst im Kyritzer Dorf Gantikow sein Lügenmuseum betrieb, hatte die Idee dazu. Ausgehend von dem Stein aber lässt die halbe Stadtgeschichte erzählen. Schließlich befindet sich gleich nebenan der Bassewitz-Brunnen. Und Bassewitz war eben jener Ritter, der für eine bis heute noch lebendige Sage sorgte.

Die kuriose, in den Boden eingelassene Tafel am Kyritzer Marktplatz. Quelle: Matthias Anke

Ähnlich sagenhaft geht es beim Ritter Kahlbutz im Neustädter Dorf Kampehl zu.

Das „Fischernetz XXL“ in Neuruppin erinnert ebenso an längst vergangene Zeiten. Früher befand sich der Fischmarkt nämlich an jener Stelle, wo heute ein Spielplatz die Kinder zum Toben einlädt mitsamt eines Kletternetzes in Fischnetzoptik. Klar: an der Fischbänkenstraße. Von diesem Anker ausgehend lässt sich den Knirpsen gleich auch noch etwas über Theodor Fontane erzählen.

Tolles Ausflugsziel für – etwas größere – Kinder: Ritter Kahlbutz in der Kampehler Wehrkirche. Quelle: Matthias Anke

Oder das Waldklo bei Rheinsberg: Wer wollte nicht schon mal wissen, wie man so richtig in den Wald sch... ?

Kein Spaß! Die Toilette steht tatsächlich inmitten eines Waldes.

Aber natürlich hat auch hier so manches seinen Lerneffekt. Der junge, erleichterte Forscher kann etwa Fragen nachgehen wie: Was machen Nährstoffe mit der Natur? Welche stickstoffliebenden Pflanzen gibt es?

Abstecher in die Nachbarregionen Havelland oder Oberhavel

Wenngleich die meisten solcher Orte vor allem Großstädtern recht kurios vorkommen dürften, könnten sie den Einheimischen hier und da schon längst bekannt sein. Und wenn eben nicht, lohnt es sich bekanntlich, die Heimat immer wieder neu zu entdecken.

Oder es bietet sich auch mal ein Abstecher an ins benachbarte Havelland oder nach Oberhavel beispielsweise oder gleich bis in die Landeshauptstadt. Dort warten unter anderem ein Falkenhof, ein Nomadenland, ein Pferdchen-Karussell und eine Regenbogenrutsche ebenso auf viele kleine Abenteurer.

Ausflugstipps anhand aktueller Daten

Wie aktuell das Werk von Janine Eck und Kristina Offermann ist, zeigt zum Beispiel die Geschichte vom runden Fußballplatz in Perleberg neben der Rolandschule. Der ist schließlich vor gar nicht allzu langer Zeit erst fertiggestellt worden.

Wohl so ziemlich einmalig: der runde Bolzplatz in Perleberg. Quelle: Julia Redepenning

Zwar klein, aber oho ist diese Anlage, von der es heißt: „Zwei Fußballtore hat der Bolzplatz in Perleberg. Sie stehen sich gegenüber. Genauso wie die beiden Basketballkörbe an den anderen Seiten. Wobei, von Seiten kann hier keine Rede sein. Denn der Sportplatz neben der Rolandschule ist kreisrund. Das ist einzigartig. In Brandenburg. Vielleicht sogar weltweit.“

Und zum Berliner Fußballclub Hertha BSC und zur Perleberger Sankt-Jacobi-Kirche lässt sich eben auch hier gleich noch ein Bogen schlagen.

Endspurt ausgerechnet in der Corona-Krise

Aktualität verrät gleichfalls die Danksagung von Janine Eck und Kristina Offermann am Ende ihres Entdeckungsführers, den es bundesweit für viele weitere Regionen in gleichem Layout bereits gibt.

„Wir bedanken uns bei allen Menschen, die ihre Geschichten mit uns geteilt haben, und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Stadtverwaltungen, Vereinen und Museen, die uns bei den Recherchen für dieses Buch unterstützt haben“, heißt es dort und eben auch: „Besonders in der Zeit, als unser Endspurt während der Corona-Krise kräftig durcheinandergeriet, half ihr Engagement uns, optimistisch zu bleiben.“

Und um es mit den Worten der Autorinnen nach der Lektüre ihres Buches mit Blick auf die Herbstferienkinder zu sagen: Los jeht’s!

Von Matthias Anke