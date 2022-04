Einen Teilerfolg haben die Beschäftigten der Ruppiner Kliniken und der Klinik-Tochter OGD beim Kreistag in Kyritz erreicht. Die Mitarbeiter fordern in einer Petition, dass das Krankenhaus in den kommunalen Arbeitgeberverband zurückkehrt. Der Landrat wollte die Petition zurückweisen – dafür gab es aber keine Mehrheit.