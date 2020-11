Kyritz

Die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und an Haltestellen kontrollierten Mitarbeiter der Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin zusammen mit Polizisten und Mitarbeitern der jeweiligen Ordnungsämter am Donnerstag in Kyritz und Neuruppin.

Im Wartebereich trugen nicht alle eine Maske

Die Fahrgäste hätten sich weitaus überwiegend an die Bestimmungen gehalten, bilanzierte die Kreisverwaltung. Während in den Bussen nahezu jeder eine Maske freiwillig getragen habe, wussten allerdings einige Schüler nicht, dass auch in den Wartebereichen der Schutz zu tragen ist. Nach einer entsprechenden Aufforderung setzten sie dann die Maske sofort auf. Bußgelder mussten daher nicht verhängt werden.

Die Kontrollen erfolgen zwischen 8 und 14 Uhr. Sie bezogen sich auf die Stadtlinien in Neuruppin zwischen der Pfarrkirche und Treskow beziehungsweise zwischen dem Rheinsberger Tor und Alt Ruppin sowie auf die Buslinie zwischen dem Bürgerpark Kyritz und Metzelthin.

