Kyritz-Ruppiner Heide: Bald neue Wanderwege in die Heide möglich

Auf einer Fläche von mehr als 900 Hektar in der Kyritz-Ruppiner Heide besteht keine unmittelbare Gefahr durch Bomben und Granaten im Boden – zu diesem Schluss ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst gekommen.

Das untersuchte Areal, das sich südlich des bereits für die Öffentlichkeit freigegebenen Wanderweges von Rossow zum Heideturm auf dem Sielmannhügel bis nach Neuglienicke befindet, könnte deshalb ebenfalls bald von Wanderern erkundet werden. Vorausgesetzt, der Kreistag Ostprignitz-Ruppin stimmt bei seiner Sitzung Ende Juni zu, dass diese Teilfläche – wie vom Landkreis beantragt – aus dem Sperrgebiet der Kyritz-Ruppiner Heide entlassen wird.

Die Kyritz-Ruppiner Heide ist ein einzigartiger Naturschatz

„Wir sind froh, dass nun weitere Flächen der Kyritz-Ruppiner Heide für Einheimische und Touristen erschlossen werden können“, sagt Vizelandrat Werner Nüse (SPD). Davon profitierten alle, da die Heide ein wertvoller und in dieser Form einzigartiger Naturschatz sei, der für die Region zahlreiche Perspektiven biete, so Nüse.

Allerdings wird es noch etwas dauern, bis die 916 Hektar große Teilfläche wirklich von Wanderern erkundet werden kann. Zwar hat der Landkreis OPR großes Interesse an weiteren Wanderwegen im Süden der Kyritz-Ruppiner Heide.

Doch noch ist völlig unklar, ob in diesem Gebiet ein oder mehrere Wege zum Wandern einladen werden. Dies soll erst mit den angrenzenden Gemeinden, dem Naturpark Stechlin-Ruppiner Land, der Heinz-Sielmann-Stiftung, der Bundesforst sowie den Tourismusverbänden Prignitz und Ruppiner Seenland abgestimmt werden, heißt es.

Heide-Touren wegen Corona oft nur in kleiner Runde

Zudem müsste der neue Weg, oder eben die neuen Wege, zuvor entsprechend ausgeschildert werden. Die Kreisverwaltung in Neuruppin geht deshalb davon aus, dass das neue Wanderangebot erst ab dem nächsten Jahr genutzt werden kann.

Jürgen Strache (62) vom Kremserhof Zermützel begrüßte am Montag die baldige Freigabe von weiteren Heide-Flächen für den Tourismus. Die Kutschunternehmen seien dann in der Lage, interessantere Touren als bisher anzubieten. „Das wäre ein großes Plus“, so Strache.

Der Aussichtsturm auf dem Sielmannhügel ist meist das Ziel der Kutschfahrten in der Heide. Quelle: Andreas Vogel

Zwar hat der Kremserhof Zermützel im vergangenen Jahr schon wieder mehr Touristen in die Heide kutschieren können als 2020, doch an die Zahlen von 2019 sei man nicht herangekommen, sagt Strache. Der Naturführer und Kutscher führt das auf die Corona-Pandemie zurück. Diese habe zwar dafür gesorgt, dass wieder mehr Menschen Erholung in der Natur suchen – aber eben meist allein oder zu zweit und nicht in größerer Runde.

Kremserhof Zemützel bietet keine Kutschfahrten in die Heide mehr an

Strache und der Kremserhof Zermützel werden ab diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen keine Kutschfahrten mehr in die Kyritz-Ruppiner Heide anbieten. „Wir konzentrieren uns auf den Hof und auf Wanderungen in die Heide“, sagt Strache.

Sehr zufrieden mit der Nachfrage nach Kutschfahrten in die Heide im vergangenen Jahr ist indes Karsten Fechtner aus Wallitz. Allerdings vermisst „Kutschenkarsten“ einen Weg zwischen Wallitz und Lutterow. Dort sei die Heide auch sehr abwechslungsreich. Dennoch seien bisher alle Bemühungen gescheitert, grünes Licht für die knapp acht Kilometer lange Strecke zwischen diesen beiden Dörfern zu erhalten.

Kutscher aus Wallitz verweist auf steigende Anfahrtskosten

Eine weitere Route im südlichen Teil der Heide findet Fechtner prinzipiell gut. Allerdings dürfe damit kein weiterer Anfahrtsweg für die Kutschen aus Wallitz verbunden sein. „Neuglienicke und Pfalzheim sind in Ordnung“, so Fechtner, aber weiter entfernt sollte es wegen der Anfahrtskosten für die Kutschen nicht sein.

Die Gefahrenabschätzung der gut 900 Hektar im südlichen Teil der Kyritz-Ruppiner Heide hat wesentlich länger gedauert als gedacht. Denn eigentlich sollte bereits im Herbst 2020 das Ergebnis eines Gutachtens dafür vorliegen.

Doch das vom Landkreis beauftragte Büro konnte die bestellten Gefährdungsgutachten für zwei Bereiche in der Heide, im Norden und im Süden, wegen Personalmangels nicht erstellen. Deshalb war der Vertrag aufgelöst und der Kampfmittelbeseitigungsdienst beauftragt worden. Die Munitionsexperten sollten sich aber lediglich den südlichen Teil der Heide auf Funde von Altmunition prüfen.

Nach derzeitigem Stand verbleiben damit 10.900 Hektar der Kyritz-Ruppiner Heide im Sperrgebiet.

Von Andreas Vogel