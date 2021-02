Neuruppin

Die Suche nach Kugelbomben und anderen Arten von Streumunition in der Kyritz-Ruppiner Heide soll intensiviert werden. „Wir wollen die Kapazitäten erhöhen“, sagte Rainer Entrup von der Bundesforst, die sich im Auftrag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) um die rund 12.000 Hektar große Heide zwischen Neuruppin, Kyritz, Rheinsberg und Wittstock kümmert.

Derzeit suchen etwa 130 Mitarbeiter von zwei Fachfirmen eine 1100 Hektar große Verdachtsfläche in der Heide nach der international geächteten Munition ab. Bis Ende 2020 wurden 350 Hektar der Verdachtsfläche, also rund ein Drittel, abgesucht und geräumt – und dabei 4800 Stück Streumunition gefunden. Darunter waren allein 3700 Kugelbomben, sagte Projektingenieurin Carina Burkhard, die im Auftrag der Bima die Munitionssuche begleitet und dokumentiert.

Auch die einstige Zielfläche muss noch abgesucht werden

Bei Kugelbomben handelt es sich um tennisballgroße Munition, die einen tödlichen Radius von knapp 100 Metern hat. Eine Kugelbombe enthält nicht allein 100 Gramm Sprengstoff, sondern auch gut 100 Stahlkugeln. Diese durchschlagen bei der Explosion mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1200 Metern je Sekunde alles, was in ihrer Nähe ist.

Entrup würde es begrüßen, wenn mit speziellen Sonden ausgerüstete Fachkräfte einer dritten Firma in der Heide nach Streumunition suchen würden. „Wir erwarten noch höchste Belastungen“, so Entrup. Darunter befindet sich die einstige Zielfläche für Bombenabwürfe in der Kyritz-Ruppiner Heide.

Die Streitkräfte der Sowjetunion und befreundeter Staaten nutzten den Luft-Boden-Schießplatz in der Heide, das sogenannte Bombodrom, gut 40 Jahre, auch für das Abwerfen von Bomben und Raketen aus Flugzeugen.

Ein gepanzerter Bagger mit Kamera

Vermutlich kann die einstige Zielfläche nicht wie die bisher abgesuchten Bereiche einfach mit Sonden nach verdächtigen Metallsignalen im Boden abgesucht werden. Vielmehr geht Entrup davon aus, dass dann wieder eine speziell gepanzerte und mit einer Kamera ausgerüstete Planierraupe zum Einsatz kommen wird und den munitionsverseuchten Boden durchsieben muss. „Das macht die Arbeit nicht schneller“, befürchtet Entrup.

Hinzu kommt, dass die Sucharbeiten laut Vergaberecht nach drei Jahren gerade neu ausgeschrieben werden mussten. Firmen, die sich auf Kampfmittelsuche spezialisiert haben, sind aber rar. Zudem müssen die Mitarbeiter einer jeden Firma für die Arbeiten in der Heide neu eingewiesen werden, damit sie sich möglichst schnell einarbeiten – ohne dabei die strengen Sicherheitsvorschriften zu missachten. Schließlich geht es um tödliche Munition, die gefunden und beseitigt werden soll.

Für den Ernstfall zwei Hubschrauberlandeplätze

Um auch für Unglücksfälle vorbereitet zu sein, hat es vor Kurzem eine große Rettungsübung in der Heide gegeben, bei der auch das Versorgen von Schwerstverletzten simuliert wurde. „Es ging darum, wie man helfen kann und wie die Alarmketten funktionieren“, so Entrup. Das dramatische an einem Unglück in der Heide ist, dass die Rettungskräfte in jedem Einzelfall selbst entscheiden, ob und wie weit sie in die munitionsverseuchte Heide fahren.

Die Hauptrettungswege sind zwar bekannt und nach Munition abgesucht, doch es bleiben Geländewege, die nicht wie Asphaltstraßen befahren werden können. Auch deshalb wurden an den zwei großen Baustellen in der Heide für den Ernstfall auch zwei Hubschrauberlandeplätze eingerichtet.

Die 1100 Hektar große Verdachtsfläche in der Kyritz-Ruppiner Heide soll bis zum Jahr 2025 auf Streuwaffen abgesucht sein.

Von Andreas Vogel