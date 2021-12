Neuruppin

Angesichts des ersten Verdachtsfalls auf die Omikron-Variante des Coronavirus appelliert Landrat Ralf Reinhardt an die Menschen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, eines der vielen Impfangebote zu nutzen. Auch über die Feiertage wird unter anderem im OSZ in Neuruppin und im Kulti in Kyritz gegen das Coronavirus geimpft.

Impftermin im Oberstufenzentrum in Neuruppin

So wird es am Samstag, 25. Dezember, sowohl im Haus B des Oberstufenzentrums in Neuruppin (Alt Ruppiner Allee 39), als auch im Kulti in Kyritz (Perleberger Straße 8) jeweils von 9 bis 11 Uhr ein Jedermann-Impfen geben. Angeboten werden dabei für alle ab zwölf Jahren Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen.

„Wir freuen uns, dass wir dafür einen ausreichenden Vorrat des Vakzins von Biontech/Pfizer nutzen können, das stark nachgefragt ist“, sagt Ralf Reinhardt.

Ruppiner Kliniken impfen

Zwischen den Feiertagen sind nicht nur Impfungen gegen Covid-19 im Impfzentrum im Haus B der Ruppiner Kliniken in Neuruppin möglich, sondern auch bei drei Impf-Aktionstagen im OSZ Neuruppin: von Montag, 27., bis Mittwoch, 29. Dezember, jeweils 9 bis 15 Uhr ohne Anmeldung.

Impf-Hotline des Landkreises OPR

Bei Fragen zu den Corona-Impfungen kann man sich an die Impf-Hotline des Landkreises OPR wenden, die montags bis donnerstags jeweils von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 14.30 Uhr (mit Ausnahme am 24. und 31. Dezember) erreichbar ist.

Von MAZonline