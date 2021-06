Neuruppin

Alexander M. (Name geändert) war ohne Geld, dafür aber sehr hungrig, wie Verteidiger Georg Unnebrink sagte. Deshalb ließ er am 4. Oktober 2019 in einem Fehrbelliner Discounter Süßigkeiten, Cordon Bleu, Energydrinks und tiefgefrorenes Fischfilet mitgehen. Die Beute hatte einen Wert von etwa 30 Euro.

Aus Hunger gestohlen

Die Lebensmittel steckte er in eine Sporttasche und verließ den Laden – ohne zu bezahlen. Der Alarm ging los und der Marktleiter verfolgte den Ladendieb und sprach ihn an: „Bleiben Sie stehen. Zeigen Sie mal die Tasche.“ Der 24-Jährige drehte sich um, schrie aggressiv: „Was willst Du von mir?“ und schubste seinen Verfolger. Das half ihm nichts. Zwar konnte Alexander M. fliehen, wurde aber kurz darauf von der Polizei gestellt. Am Dienstag stand der gebürtige Neuruppiner wegen räuberischen Diebstahls vor dem Neuruppiner Amtsgericht. Das Schöffengericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten – ohne Bewährung.

Aus Sicht des Verteidigers lag lediglich ein Diebstahl geringwertiger Sachen vor. Man könne nicht unterstellen, dass sein Mandant geschubst habe, um die Beute zu sichern. Alexander M. sei in einer aggressiven Grundstimmung gewesen, habe auf Geld vom Vater gehofft, das er nicht bekommen habe. Er habe sich dann durch den Marktleiter angegangen gefühlt und sei verärgert über das Ansprechen gewesen. „Er hat ein Ventil gesucht. Es hätte auch ein Radfahrer sein können, der ihn geschnitten hat“, sagte Unnebrink.

Angeklagter wollte Beute behalten

Doch, war die Meinung der Staatsanwältin. „Das Schubsen diente der Sicherung der Beute und der Flucht.“ Das sahen die Richter ebenso: „Es ging Ihnen um die Lebensmittel. Die wollten Sie, davon sind wir überzeugt.“ Auch wenn es sicher andere Möglichkeiten gegeben hätten, daran zu kommen, als zu stehlen, so die Vorsitzende Richterin. Mit dem Wegschubsen habe der Angeklagte Eindruck auf den Marktleiter machen wollen, damit dieser ihn in Ruhe lässt.

Das Gericht ging von einem minder schweren Fall aus. Allein aus dem Grund, weil Alexander M. äußerst geringe Gewalt angewendet hat. Der Marktleiter kam nicht zu Fall. Außerdem war der Wert der Beute klein und die Tat liegt anderthalb Jahre zurück.

Für eine Bewährung sah Gericht keinen Spielraum

Wie die Staatsanwältin sah das Gericht keinen Spielraum, die Freiheitsstrafe noch zur Bewährung auszusetzen. „Wir haben erhebliche Zweifel, dass Sie sich das Urteil als Warnung dienen lassen“, sagte die Richterin.

Dagegen spricht die Vergangenheit des Angeklagten, den selbst eine Haftstrafe nicht von einer Straftat abgehalten hat. Knapp sieben Monate nach seiner Haftentlassung verübte er den nun angeklagten räuberischen Diebstahl, bei dem er noch unter laufender Bewährung stand. „Eine besorgniserregende Rückfallgeschwindigkeit“, nannte es die Staatsanwältin.

Negativ wogen außerdem seine erheblichen, teilweise einschlägigen, Vorstrafen. Eine günstige Sozialprognose hätte Alexander M. vor dem Gefängnis bewahrt. Doch die sah das Gericht nicht. Er habe keinen Job. Er sei aus Neuruppin weggezogen, um ein ungünstiges Umfeld und falsche Freunde hinter sich zu lassen und gerate auch am neuen Wohnort wieder in solche Kreise. „Sie machen einen komplett entwurzelten Eindruck“, sagte die Richterin. Sie wünschte ihm, dass er neu starten könne – nach der Haft.

Von Dagmar Simons