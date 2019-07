Neuruppin

Mit einem gestohlenen Staubsauger unterm Arm ist ein Ladendieb in Neuruppin auf einem Fahrrad geflüchtet. Das zeigten Mitarbeiter eines Discounters in der Neustädter Straße am Mittwoch gegen 14.40 Uhr bei der Polizei an.

Der Dieb ist der Polizei bekannt, aber flüchtig

Der Staubsaugers hätte 199 Euro gekostet. Die Polizei hat den Dieb mittlerweile identifiziert. Der 29 Jahre alte Mann und der Staubsauger seien aber bisher noch nicht gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ-online