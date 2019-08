Neuruppin/Potsdam

Das ist eine Überraschung: Nach monatelanger Prüfung hat das Land den neuen Windplan für die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Oberhavel abgelehnt. Grund seien „artenschutzrechtliche Bedenken“, teilte Birgit Schuster, Sprecherin des Infrastrukturministeriums in Potsdam auf MAZ-Anfrage mit.

Wegen der Bedenken habe die gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (GL) lediglich die Teilpläne zum Freiraum und zu den historisch bedeutsamen Kulturlandschaften in der Region genehmigt.

Abschnitt zur Windenergie soll überarbeitet werden

Laut Schuster ist vorgesehen, dass der Abschnitt zur Windenergienutzung überarbeitet wird. Demnach hat die Regionale Planungsgemeinschaft bereits Ende April beschlossen, „einen neuen integrierten Regionalplan einschließlich Windenergie“ aufzustellen. Das neue Regionalplanungsgesetz soll verhindern, dass in der Zwischenzeit überall außerhalb von Ortschaften Windräder errichtet werden. Danach dürften grundsätzlich keine Genehmigungen für den Bau neuer Windkraftanlagen in der Region Prignitz-Oberhavel erteilt werden. Allerdings seien Ausnahmen möglich, so Schuster.

Nach vielen Diskussionen hatte die regionale Planungsgemeinschaft im November in Neuruppin den neuen Windplan beschlossen, der den alten von 2003 ersetzen soll, weil dieser längst nicht mehr den gesetzlichen Ansprüchen für das Ausweisen von Windkraftgebieten entspricht. Das neue Papier sieht 34 sogenannte Eignungsgebiete in der Region Prignitz-Oberhavel vor, in denen neue Anlagen errichtet werden dürfen. Der Plan war auch deshalb umstritten, weil in den drei Landkreisen bereits jetzt schon deutlich mehr als 900 Windräder stehen.

Die Landesvorgabe beträgt zwei Prozent der Fläche

Zudem sollen wesentliche Teile des neuen Planes geändert worden sein, ohne dass die betroffenen Kommunen beteiligt wurden, kritisierten Windrad-Skeptiker.

Das Land will, dass jede der fünf Planungsregionen in der Mark etwa zwei Prozent der Fläche für erneuerbare Energien ausweist und begründet das mit seinen Klimazielen. Die im neuen Plan ausgewiesenen 34 Eignungsgebiete machen allerdings lediglich rund 1,5 Prozent der Fläche in Prignitz-Oberhavel aus. In ähnlicher Weise weicht lediglich Oder-Spree mit 1,62 Prozent von der Landesvorgabe ab, während die anderen drei Regionen diese einhalten.

Von Andreas Vogel