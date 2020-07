Neuruppin

Die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) braucht mehr Geld, um mehr forschen zu können. Ob sie das aber vom Land Brandenburg bekommt, ist derzeit völlig unklar. Forschung ist jedoch Bedingung dafür, dass die Hochschule ihre Akkeditierung für die Medizinerausbildung behält.

Die Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) immerhin hat in der vergangenen Woche erklärt, dass sie sich nicht allein für die geplante Medizinerausbildung in der Lausitz einsetzen werde, sondern ebenfalls für die MHB, die ihre Standorte in Neuruppin und der Stadt Brandenburg hat. Schließlich habe sie dafür gekämpft, dass die Hochschule in diesem Jahr über den Nachtragshaushalt zusätzliches Geld bekommt, so die Ministerin.

Offen ließ Manja Schüle aber, auf wie viel Geld die MHB im nächsten Jahr hoffen darf. Sie erklärte lediglich, dass die Hochschule beim Prozess der Akkreditierung nicht allein gelassen werde. Was das bedeutet, ist offen – zumal ein Sprecher ihres Ministeriums auf Nachfrage erklärte, dass die MHB „wie jede andere nichtstaatliche Hochschule“ gehalten sei, „eine ausreichende Finanzierung von Forschung und Lehre selbst sicherzustellen“.

Edmund Neugebauer ist Geschäftsführer und Präsident der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Quelle: MHB

In diesem Jahr erhält die MHB erstmals eine staatliche Förderung vom Land. Im Nachtragshaushalt sind 6,6 Millionen Euro veranschlagt, wobei darin 1,6 Millionen Euro für den sogenannten Gesundheitscampus enthalten sind. Zum Gesundheitscampus gehören neben der MHB die Universität Potsdam sowie die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg.

Zudem erhält ein Forschungsprojekt der MHB jetzt auch Geld vom Bund. Für Untersuchungen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie bewilligte das Forschungsministerium einen Zuschuss von gut 425 000 Euro.

Solche Zuschüsse seien zwar sehr gut, hatte der Hochschulpräsident Edmund Neugebauer in der Vergangenheit mehrfach gesagt. Noch wichtiger sei es aber, dass die MHB regelmäßig Geld vom Land bekommt. Nur so könnte ein Forschungsbereich überhaupt aufgebaut werden. Forschung passiere über Jahre und bringe in der Regel auch erst nach mehreren Jahren Erfolg.

Medizinstudium funktioniert nur mit Forschung

Dass für ein Medizinstudium neben der reinen Lehre die Forschung sehr wichtig ist, war schon bei der Gründung 2014 klar. „Wir haben auch immer gesagt, wir können die Forschung, die für eine solche Universität notwendig ist, nicht alleine stemmen“, sagt Mattias Voth, Chef der Ruppiner Kliniken, die eine der Träger der Medizinischen Hochschule ist.

Für Edmund Neugebauer ist die MHB auch nicht irgendeine Hochschule unter vielen. Sie ist die einzige, die im Land zurzeit Ärzte ausbildet. Sie hat ihr Studium dazu so ausgerichtet hat, dass sich ein Teil der Studenten von Anfang an verpflichtet, in Brandenburg zu bleiben. Ein wichtiger Beitrag gegen den wachsenden Ärztemangel. „Wir fühlen uns verantwortlich für das Land Brandenburg“, sagt der MHB-Präsident Neugebauer.

Die MHB hoffte ursprünglich auf 20 Millionen Euro pro Jahr

Vom Land hatte sich die MHB ursprünglich 20 Millionen Euro Zuschuss pro Jahr erhofft. Nach einem Treffen mit der Landesregierung vor einem Jahr wurde ein Kompromiss von 12,98 Millionen Euro jährlich vereinbart, in einem ersten Schritt sollte es wenigstens acht Millionen Euro geben. Doch ob die wirklich kommen, ist unklar.

Der Wissenschaftsrat nimmt das Studium der MHB 2022 erneut unter die Lupe und entscheidet bis 2024 über die Akkreditierung der Hochschule. Ohne massive Ausbau der Forschung sei die nicht zu schaffen, fürchtet die MHB.

Auch deshalb hofft Edmund Neugebauer, dass das Land die MHB bei der Entwicklung seines eigenen Medizinstudiums für die Lausitz mit ins Boot holt. Die Neuruppiner könnten ihre Erfahrung beim Aufbau einer Ärzteausbildung einbringen und würden im Gegenzug von den Finanzhilfen profitieren.

MHB wünscht sich mehr Zusammenarbeit mit dem Land

Und sei es an einem weiteren Standort der MHB oder einer neuen, gemeinsamen Hochschule im Süden Brandenburgs. Notfalls könnte sich Neugebauer auch vorstellen, die Eigenständigkeit der MHB aufzugeben, hat er in einem Interview mit der MAZ gesagt. Das Land wollte sich zuletzt in Bezug auf die künftige Rolle der MHB nicht festlegen.

Der Landtag wird vermutlich ab September über den Haushaltsentwurf für 2021 beraten. Der Etat soll im Dezember beschlossen werden. Spätestens dann ist klar, wie viel Geld das Land im nächsten Jahr für die MHB übrig hat.

Von Andreas Vogel und Reyk Grunow