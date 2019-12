Hoffnung für die mieseste Straße von Neuruppin

Neuruppin

In zwei Jahren soll es losgehen, davon gehen Neuruppins Stadtverwaltung und der Landesbetrieb Straßenwesen aus: Ab 2022 will das Land die Landesstraße L167 in Neuruppin sanieren lassen. Dann soll die gesamte Strecke vom Seedamm durch die Steinstraße, die Karl-Marx-Straße in Richtung Rheinsberger Tor und die die Wittstocker Allee bis zur großen Kreuzung mit der B167 am Friedhof ausgebaut werden.

Auch die Straße des Friedens gehört dazu, die MAZ-Leser bereits vor zwei Jahrenals die schlechteste Straße in ganz Ostprignitz-Ruppin gekürt hatten.

Lange hatten die Stadt Neuruppin und der Landkreis das Land gedrängt, die marode Straße endlich zu sanieren. Lange hatte der Landesstraßenbetrieb das abgelehnt und immer wieder darauf verwiesen, dass es in Brandenburg weit schlechtere Strecken gebe, die von viel mehr Autos befahren werden. Inzwischen laufen die Planungen für den Umbau der Strecke.

Die Busgesellschaft ORP hätte am Bahnhof Rheinsberger Tor gerne einen zentralen Umsteigepunkt für ihre Fahrgäste, eine Art neue Busbahnhof, Quelle: Peter Geisler/Archiv

Das Vorhaben wird mehrere Jahre dauern. Einzelheiten kann Planungsdezernent Frank Schmidt vom Landesbetrieb aber noch nicht nennen: „Wir stehen noch in den Startlöchern“, sagt er.

Schmidt hatte noch vor wenigen Monaten gesagt, dass Land würde am liebsten schon 2021 mit dem Bau beginnen. Doch das hat sich mittlerweile zerschlagen. Wohl auch, weil es vor dem eigentlichen Straßenbau noch jede Menge Vorbereitungen bedarf.

Mehr Platz für Busse und Fahrradfahrer

Der Landesbetrieb muss sich auf der 1,3 Kilometer langen Strecke um die eigentliche Straße kümmern, die Stadtverwaltung ist für die Rad- und Gehwege zuständig. Im Rathaus gibt es aber auch Pläne, die Karl-Marx-Straße zu einer Umweltverbundtrasse umzubauen, in der Busse und Fahrradfahrer mehr Raum bekommen sollen.

Die Busgesellschaft ORP würde es dabei gern sehen, dass am Bahnhof Rheinsberger Tür ein neuer zentrale Busbahnhof oder etwas ähnliches entsteht. „Wir haben daran großes Interesse“, sagt Henri Kmoschek, der die Niederlassung der ORP in Neuruppin leitet.

Neuruppins Kämmerer Thomas Dumalsky hat von 2020 bis 2023 rund 2,1 Millionen Euro für den Umbau der Straßennebenbereiche vom Seedamm über das Rheinsberger Tor bis zur B167 im Haushalt eingeplant. Einen Teil dieses Geldes erhofft sich die Stadt als Zuschuss vom Land und der EU.

Auch die Steinstraße soll sicherer werden

Baudezernent Arne Krohn hofft, dass sich mit dem Umbau der Straße auch die Situation für Fußgänger in der Steinstraße endlich verbessert. Der Stadtverordnete Markus Fetter (Pro Ruppin) hatte mehrfach gedrängt, die Stadt müsse dort, wo die Ernst-Toller-Straße und die Straße An der Seepromenade vor dem Seedamm zusammentreffen, schnell handeln. Jeden Tag stehen dort Kinder auf dem Weg zur Schule und kommen im Berufsverkehr kaum über die Fahrbahn.

Arne Krohn hatte zuletzt darauf verwiesen, dass das Land die Straße ab 2022 ohnehin sanieren will. Fetter war davon ausgegangen, dass diese Kreuzung an der Zufahrt zum Seetorviertel dann zu einem Kreisverkehr umgebaut wird. Diese Idee gab es, doch sie sei vom Tisch, so Krohn.

Von Reyk Grunow