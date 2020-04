Die Gier der Leute nach Toilettenpapier brachte die Landbäckerei Janke aus Flecken Zechlin auf eine süße Idee in der Corona-Krise. Den Kunden in den 23 Filialen im Ruppiner Land und in der Prignitz gefällt’s.

Angelique Wiese, Verkäuferin in der Janke-Filiale am Marktplatz in Wittstock, mit zwei kleinen Torten in Form von Toilettenpapier. Quelle: Björn Wagener