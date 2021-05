Alt Ruppin

Knapp 130 neue Hochsitze will sich die Landeswaldoberförsterei mit ihrem Leitungssitz in Alt Ruppin anschaffen. Die Kanzeln, die nach einem bestimmten Bauplan gebaut werden müssen, sollen noch in diesem Sommer geliefert und in insgesamt neun Revieren aufgebaut werden.

15 der Hochstände sind den Ausschreibungsunterlagen nach für das Revier Boberow bestimmt. Je zehn kommen nach Köpernitz, Wallitz sowie Frankendorf, drei nach Stendenitz.

Alte Kanzeln werden durch neue ersetzt

Dabei werden alte, nicht mehr verkehrssichere Anlagen durch neue ersetzt, erklärt Frauke Zelt, Sprecherin des Potsdamer Umweltministeriums. „Die Gesamtzahl der Einrichtungen wird nicht erhöht, aber die gegenüber den Vorgängermodellen deutlich besseren neuen jagdlichen Einrichtungen helfen, effektiver die jagdlichen Aufgaben zu erfüllen.“

Weitere Anlagen sind als Neuausstattung eines erst im vergangenen Jahr dazu gekommenen Verwaltungsjagdbezirks geplant. Dabei handelt es sich um Bork Lellichow im Revier Natteheide.

25 Kanzeln kommen auch im Revier Pfefferteich bei Gühlen-Glienicke neu dazu. Dieser Bereich war früher verpachtet und als Jagdgebiet Storbeck bekannt.

Rund 18.000 Hektar Waldfläche

Die zwölf Reviere der Landeswaldoberförsterei Alt Ruppin kümmern sich um eine Waldfläche von rund 18.000 Hektar. Diese liegen im Bereich von Neuruppin, Wittstock, Rheinsberg und Lindow.

Dort wird die Jagd mit bleifreier Munition in Eigenregie des Landes durchgeführt. Die Tiere werden dabei bei Drückjagden, aber eben auch von Kanzeln aus erlegt.

