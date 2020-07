Neuruppin

Eine Zusage über die erhofften Millionen für die nächsten Jahre gab es nicht. Aber immerhin signalisierten die beiden Landtagsabgeordneten Katja Poschmann und Björn Lüttmann bei ihrem Besuch der Medizinischen Hochschule in Neuruppin (MHB) ihr Wohlwollen.

Katja Poschmann ist bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag; über das einzige Medizinstudium des Landes an der MHB wussten sie bisher wenig. Ihr Kollege Björn Lüttmann ist im Landtag für Gesundheitspolitik zuständig.

Anzeige

Zusammen mit Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) aus Rheinsberg, hatten sie sich am Mittwoch kurzfristig zu einem Besuch in Neuruppin angesagt, um über Finanzen der kommunalen Hochschule zu sprechen. Vor allem über das Geld, das die MHB vom Land erwartet.

Weitere MAZ+ Artikel

Das Land will 650 Millionen für neues Studium in Cottbus ausgeben

Auslöser waren mehrere öffentliche Statements zur Gründung einer neuen staatlichen Medizinuniversität in der Lausitz. Dort will das Land 650 Millionen Euro des Bundes investieren.

In Neuruppin macht sich Verunsicherung breit. Während früher mehrfach von einer Zusammenarbeit mit der MHB die Rede war, tauchte die bei den Plänen für die neue Uni in Cottbus plötzlich nicht mehr auf. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) hat in einem Interview zuletzt immerhin erklärt, die Landesregierung werde die MHB nicht im Stich lassen.

Geld braucht die MHB vor allem, um ihren Forschungsbereich auszubauen. Das reine Studium können die Hochschule finanzieren, sagt Gerrit Fleige von der MHB.

Landrat Reinhardt : Forschung kann die MHB nicht allein bezahlen

Doch für eine Medizinausbildung sei Forschung essenziell, erklärte Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt ( SPD). Und die können die Hochschule eben nicht allein bezahlen. Das sei immer klar gewesen, auch in Potsdam. Der Landrat ärgerte sich am Mittwoch, dass die Diskussion mit dem Land darum alle Jahre wieder von vorn beginnt.

In diesem Jahr hat die MHB immerhin fünf Millionen Euro für die Forschung vom Land bekommen. „Das ist zwar sehr schön“, räumte der Hochschulpräsident Edmund Neugebauer ein. Doch nötig sei eine verlässliche Förderung über Jahre.

Knapp 13 Millionen Euro pro Jahr seien zuletzt in Potsdam besprochen worden. Mit diesem Geld als Eigenanteil könnte die Hochschule noch viel mehr Geld von anderen Einrichtungen bekommen.

Das Land kämpft mit den Coronakosten

Dass die MHB den Forschungsbereich ausbaut, ist entscheidend, um 2024 die nächste Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat zu bestehen. Fällt die MHB durch, könnte die bislang einzige Ärzteausbildung im Land ihre Zulassung verlieren.

Ob und wie viel Geld, aber im Haushaltsentwurf des Landes für 2021 geplant ist, konnten auch die Landtagsabgeordneten nicht sagen. Angesicht der Coronakosten werde der Kampf ums Geld immer schwerer, räumte Katja Poschmann ein. Aber auch sie sah es als wichtig an, die MHB so zu unterstützen, dass die Akkreditierung sicher ist: „Das wäre für mich ein großer Schritt, den wir vielleicht alle zusammen gehen können.“

Lesen Sie auch

Von Reyk Grunow