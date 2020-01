Brandenburgs Landfrauen auf der grünen Woche

Berlin/Neuruppin

Butterdosen aus Bambus schmücken den Stand der Brandenburger Landfrauen auf der Grünen Woche. Gemeinsam mit dem Landesbauernverband treten sie in der neu eingerichteten Brandenburghalle für ein modernes Leben im ländlichen Raum ein. Da ist es naheliegend, keine Kunststoffdosen zu verwenden, sondern einen nachwachsenden Rohstoff, der gegenwärtig an Bedeutung gewinnt.

Seit dem Bestehen der Verbände bemühen sich die Landfrauen darum, sich aus den Schubladen zu befreien, in die sie gesteckt werden: Kuchen backen, stricken, Trachten nähen und Rezepte tauschen – auf diese allerdings nicht zu unterschätzenden Tätigkeiten kann man die Landfrauenverbände schon lange nicht mehr reduzieren.

Fortbildung, Podiumsdiskussionen und Messeauftritte gehören in der heutigen Zeit zu ihrem Leben. Sie wollen sich in politische Diskussionen einmischen und sich für Frauen und Familien sowie für die Landwirtschaft einsetzen.

Leben im ländlichen Raum

„Wir lieben den ländlichen Raum“, sagt die frisch gebackene Geschäftsführerin des Brandenburger Landfrauenverbandes, Ulrike Fechner, auf der Grünen Woche. „Er ist es wert, ihn zu gestalten und zu erhalten. Deshalb bin ich mit ganzem Herzen dabei, die neuen Herausforderungen anzunehmen“, sagt sie.

Ulrike Fechner wurde 1974 in Finsterwalde geboren und ist Volljuristin. Sie lebt in Potsdam und ist von ganzem Herzen Brandenburgerin. Seit Mai 2011 ist sie als Projektmanagerin beim Brandenburger Landfrauenverband beschäftigt. Vor 14 Tagen löste sie die bisherige Geschäftsführerin Anja-Christin Faber in diesem Amt ab.

Die Probleme der Familien in den ländlichen Regionen kennt Ulrike Fechner nur zu gut, denn über viele Jahre hat sie das ehrenamtliche Engagement der Landfrauen unterstützt. „Ein großes Problem sind zum Beispiel die langen Schul­wege“, sagt sie. „Unter dem Motto ,kurze Wege für kurze Beine’ versuchen wir Lösungen zu finden und die Familien zu unterstützen.“

Kein Arzt mehr, kein Bus, kein Geschäft

Keine Geschäfte, fehlende Ärzte, mangelnde Verkehrsanbindung – Probleme gibt es auf dem Brandenburger Land genug. Auch die Stellung der Landwirte in unserer Gesellschaft beschäftigt die engagierten Frauen immer mehr.

„Die heimische Landwirtschaft ist in vielen Regionen der größte Arbeitgeber. Die Leute die dort arbeiten sind fleißige Menschen, die für wenig Geld viel leisten, und dennoch sind sie die Buhmänner der Nation. Das geht soweit, dass Kinder von Landwirten in der Schule gemobbt werden. Das ist eine Rolle, die wir nicht mehr aushalten können.“

Die Situation ist aus den Augen der Landfrauen so fatal, dass sie neuerdings darauf verzichten, Häppchen zur Verkostung anzubieten und lieber das intensive Gespräch suchen. Die Grüne Woche ist für Ulrike Fechner das richtige Podium. „Wir haben tolle Gespräche“, sagt sie.

Sweet Girls aus Linum auf der Bühne

Das bestätigt Wilma Nickel, die Vorsitzende des Kreislandfrauenvereins Ostprignitz-Ruppin. „Wenn man die Leute anspricht, sind sie sehr interessiert“, sagt die Linumerin. Wie in jedem Jahr fuhr sie mit den Sweet-Girls zur Grünen Woche nach Berlin, um das Bühnenprogramm mitzugestalten, für das Landeserntefest in Wulkow zu werben und am Gemeinschaftsstand der Landfrauen präsent zu sein.

Die Brandenburger Landfrauen sehen sich auch als Botschafterinnen für regionale Produkte. In diesem Sinne betreiben sie Verbraucheraufklärung. In diesem Jahr informierten sie die Besucher über Fakten zur einheimischen Milchproduktion und über die Butterherstellung. „Die Bevölkerung weiß ja in der heutigen Zeit oft gar nicht mehr, wie bestimmte Produkte erzeugt werden“, sagt Jutta Quoos, die Vorsitzende des Landfrauenverbandes.

Quiz rund ums Thema Milch und Butter

Ein Quiz soll unter anderem helfen, die Wissenslücken zu schließen und zu klären, was man unter Butterschmalz versteht, wie viel Liter Milch für ein Stück Butter benötigt werden und wie hoch der Fettgehalt von Butter im Vergleich zur Margarine ist.

Viele Besucher zeigen sich erstaunt darüber, wie viel Milch in den Produkten steckt und äußern Verständnis für die Landwirte, die oft an den niedrigen Milchpreisen verzweifeln.

Frauenverband im Brandenburger Land

er Brandenburger Landfrauenverband wurde 1992 gegründet und ist Mitglied im Deutschen Landfrauenverband.

Mit mehr als 1100 Mitgliedern ist er der größte Frauenverband im ländlichen Raum Brandenburgs.

Zum Brandenburger Landfrauenverband gehören neun Kreisverbände und neun Ortsgruppen.

Der Landesvorstand des Verbands besteht aus sieben Mitgliedern. Geschäftsführerin ist Ulrike Fechner, Landesvorsitzende ist Jutta Quoos.

Die Landesgeschäftsstelle befindet sich Teltow-Ruhlsdorf, Dorfstraße 1. Sie ist unter der Telefonnummer 03328/31 93 01 beziehungsweise unter der Mail-Adresse info@brandenburg-landfrauen.de zu erreichen.

Von Cornelia Felsch