Neuruppin

Die Polizei suchte am 11. August vergangenen Jahres in einer Wohnung in Neuruppin das Handy eines 34-Jährigen. Auf dem vermuteten sie ein Video, das für eine andere Straftat wichtig war. Doch sie fanden nicht das gesuchte Telefon, sondern Drogen, ein ­Messer und zwei Teleskopschlagstöcke.

Polizei fand Drogen in einer Wohnung in Neuruppin

Am Donnerstag musste sich der Neuruppiner vor dem Landgericht Neuruppin wegen Drogenbesitz und bewaffneten Drogenhandels verantworten. Verurteilt wurde er wegen unerlaubten Drogenbesitz und Drogenhandels zu einer ­Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten. Der Staatsanwalt ­hatte vier Monate mehr gefordert, der Verteidiger dagegen eine Strafe von einem Jahr und vier Monaten.

Wortreich schilderte der Mittdreißiger seine Sicht der Dinge. Ja, er habe etwas Cannabis dabei gehabt, als die Polizei ihn am 4. August im Landgericht vorführte, weil er als Zeuge aussagen sollte. „Ich war ­zuvor auf einer Tanzparty in Berlin und hatte noch einen Rest für den Eigenkonsum in der Tasche“, ließ er sich ein.

Im Landgericht Neuruppin Drogen in der Tasche

Mit den in der Wohnung eines Freundes kurz darauf gefundenen Drogen dagegen wollte er nichts zu tun gehabt haben. Und mit den ­beiden Schlagstöcken schon gar nichts. Er habe sie da liegen sehen. Aber die hätten nicht ihm gehört. Der Polizei hatte er gesagt, er ­habe sich die etwa 60 Gramm ­Marihuana zum Eigenkonsum zuvor besorgt.

Das stellte er nun richtig: Es sei eine Schutzbehauptung gewesen. In der Wohnung eines Freundes, in der er übergangsweise wohnte, seien Leute ein und aus gegangen. Wie er es beschrieb, gewann man den Eindruck, dort war ein Drogenumschlagsplatz.

Ein Mann habe ihm eine große Tüte mit Cannabisblüten hingeworfen mit der Aufforderung, darauf aufzupassen. Es käme jemand, der sie abhole. Die kleinere Tüte habe ihm die Person mit den Worten „kannst du behalten“ hingeschmissen.

Richter gingen von Drogenhandel aus

Die Richter gingen davon aus, dass der kleinere Beutel für seinen eigenen Bedarf gedacht war. Auch den größeren Beutel mit Drogen ordneten sie ihm zu, allerdings sei der zum Verkauf bestimmt gewesen.

Wie die damals zuständige ­Beamtin sagte, habe sie bei der Durchsuchung in der Tasche des Angeklagten zwei Tüten mit ­Cannabisblüten gefunden. Sie habe angenommen, dass es sich dabei um eine nicht geringe Menge handeln könnte. Und die Schlagstöcke auf der Fensterbank hätten einen ­Verdacht auf bewaffneten Drogenhandel erhärtet. Deshalb hätte sie den 34-Jährigen festgenommen, erklärte die Beamtin.

Angeklagter saß schon öfter im Gefängnis

Der Angeklagte sitzt derzeit eine Strafe in der Justizvollzugsanstalt Tegel ab. Weil er vom Gericht angeordnete Arbeitsstunden nicht abgeleistet hat. Nicht zum ersten Mal sitzt er im Gefängnis, wie er sagte.

Auffällig wurde er bereits in der fünften Klasse. Er kam ins Heim, wo er das erste Mal im Alter von zwölf Jahren mit Cannabis in Kontakt kam. Zweimal war er in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, unter ­anderem wegen einer Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS).

Die Medikamente hätten nicht geholfen, wohl aber Cannabis. Danach sei er nicht mehr so aufgewühlt und durcheinander, sondern ausgeglichener gewesen. Auch gegen seine teilweisen starken Rückenschmerzen helfe Cannabis. Den Konsum sah er nicht als Problem an, hält sich auch nicht für abhängig.

Angeklagter war in der Vergangenheit in einer Entziehungsanstalt untergebracht

Das sah ein Gericht wohl anders. Es ordnete 2007 an, ihn in einer Entziehungsanstalt unterzubringen. Aus der wurde er 2020 entlassen. Doch die Abstinenz währte nicht lange.

Sie endete, als er wieder nach Neuruppin zog. Er wurde wieder straffällig, hatte keine feste Bleibe, wohnte mal hier mal dort.

Ihm schwebt vor, eine Therapie außerhalb einer geschlossenen Einrichtung zu machen und zwar „ganz weit weg“. Sein altes Umfeld tue ihm nicht gut. Er sei in Neuruppin bekannt wie ein bunter Hund. Seine strafrechtliche Vorgeschichte erschwere die Jobsuche.

Seine Zukunftspläne müssen nun erst einmal warten.

Von Dagmar Simons