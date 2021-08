Neuruppin

Sie suchte nach einer gescheiterten Ehe Trost bei dem Angeklagten. „Ich habe mich bei ihm sehr gut aufgehoben gefühlt“, sagte die 38-jährige Frau am Mittwoch vor dem Landgericht Neuruppin.

Dort muss sich derzeit der 43-jährige Stefan M. unter anderem wegen Vergewaltigung verantworten. Er hatte diesen Vorwurf am ersten Verhandlungstag vehement bestritten und von einvernehmlichem Sex gesprochen.

Angeklagter soll sie durch die Wohnung geprügelt haben

Den hatten sie, sagte die 38-Jährige. Aber man müsse seine Grenzen einhalten und die habe er im Januar vergangenen Jahres eindeutig überschritten. Zwei Begebenheiten in seiner Wohnung schilderte die Zeugin unter Tränen.

Sie hätten zu mehreren eine kleine Party in seiner Wohnung gefeiert – mit viel Alkohol und auch Drogen. Sie beide hätten sich dann ins Schlafzimmer zurück gezogen, wo die Situation in der Folge aus dem Ruder gelaufen sei.

Aus einem kleinen „Klappser, den man mal ganz gerne hat“, sei eine handfeste Prügelei geworden. Er habe sie durch die ganze Wohnung geprügelt und sie dann an den Füßen auf den Treppenflur gezogen, nackt, wie sie war.

Ins Badezimmer eingeschlossen

Zwei Wochen später kam es zu einem weiteren Vorfall. Wieder war sie zu Besuch beim Angeklagten, der sie aufforderte, ins Bad zu gehen. Dort habe er sie beide eingeschlossen, sie aufgefordert, sich auszuziehen, Wasser in die Badewanne einzulassen und ihm zu Willen zu sein, ansonsten „gebe es eins auf die Fresse“, soll er gedroht haben.

Sie habe mehrfach gesagt, dass sie das nicht wolle und dann immer eine Ohrfeige kassiert. Deshalb habe sie sich gefügt. Diese beiden Erfahrungen mit dem Angeklagten hätten ihr den Boden unter den Füßen weggezogen. „Sex ist ja eine Sache, aber zusammengeschlagen und nackt auf den Flur geworfen zu werden und im Badezimmer eingesperrt zu werden – das wollte ich nicht.“

„Sie ist unberechenbar“

Der damalige Mitbewohner des Angeklagten dagegen sagte aus, die Frau müsse man mit Vorsicht genießen. „Sie ist unberechenbar.“ Er hatte die Bad-Episode am Rande mitbekommen und war sich sicher: „Das wollten beide. Die Frau hat mitgemacht.“ Dass sie Stefan M. angezeigt hat, sei aus Rache geschehen, weil dieser keine feste Beziehung hätte haben wollen.

Auch die Party hatte er anders in Erinnerung. Er habe die damals sehr leicht bekleidete Frau vor die Tür gesetzt, weil sie provokant gewesen sei und eine andere Frau geohrfeigt hätte.

Angeklagter hat etliche Psychiatrieaufenthalte hinter sich

Der Angeklagte gab bereitwillig Auskunft über sein bisheriges Leben. Nach 16 Jahren, die er in Mannheim gearbeitet hatte, kehrte er 2016 wieder nach Neuruppin zurück. Bereits 2013 war er das erste Mal in der Psychiatrie. Weil er sich damals verfolgt fühlte, wie er sagte.

Dem ersten Aufenthalt folgten viele weitere. „Dass muss man nicht erlebt haben. Dass bringt einen nicht unbedingt weiter“, meinte er. Die Amphetamine seien wohl nicht der richtige Weg gewesen und er hätte einfach weniger kiffen sollen, zeigte er sich einsichtig. In Neuruppin fand er keine Arbeit mehr. „Wegen Schizophrenie und Psychose“.

Derzeit ist er medikamentös eingestellt und habe heute nicht mehr so die Angst, die ganze Welt verfolge ihn. Im vergangenen Jahr dagegen sah das noch anders aus. Wegen der Maßnahmen während der Pandemie habe er gedacht, „die riegeln das Land ab“. „Ich wollte nur noch weg.“

Angeklagter wollte ein Auto stehlen, um sich abzusetzen

Ein Auto hatte er nicht. Das wollte er vom Hof eines Handwerksmeisters in Wittstock stehlen. Beim Versuch, das Terrassenfenster einzuschlagen, wurde er vom Hausherrn erwischt und zur Rede gestellt.

Der Angeklagte habe ihm gesagt: „Ich breche hier ein und will einen Transporter klauen, um mich in den Osten abzusetzen.“ Dass fand der 57-Jährige etwas seltsam. „Er machte einen verwirrten Eindruck auf mich.“ Er hatte den Angeklagten zunächst festhalten können, der sich gegen den Griff wehrte. Bei der Rangelei kam der Wittstocker zu Fall, Stefan M. kniete, trat mit seinen Springstiefeln gegen den am Boden liegenden und floh dann.

Hausherr überraschte nächtlichen Dieb

Für einen anderen Wittstocker, einen 51 Jahre alten Mann, war der Angeklagte, den er nachts in seinem Haus überraschte, nur eine „arme Sau“. Er habe eigentlich die Polizei rufen wollen. Aber „er hat mir irgendwie leid getan“, sagte der 51-Jährige. Denn der Angeklagte hatte lediglich Lebensmittel, einen Schlafsack, ein altes Fahrrad und einen Handwagen zum Abtransport bereit gestellt.

Erst am nächsten Tag entdeckte er, dass der ungebetene Gast auch seinen Autoschlüssel und eine Tasche mit Papieren und Bankkarte mitgenommen hatte. Die herbei gerufene Polizei konnte den Angeklagten noch stellen.

Am Freitag wird die Verhandlung fortgesetzt.

Von Dagmar Simons