Neuruppin

Die beiden Freundinnen Lisa M. und Sina L. (Namen geändert) waren 2002 noch kleine Mädchen. Heute sind sie erwachsene Frauen und erst jetzt in der Lage, über das zu reden, was ihnen laut Anklage in der Kindheit über Jahre angetan wurde. Nämlich, dass sie von einem 15 Jahre älteren Mann sexuell missbraucht worden sein sollen.

Nicht vorbestrafter Angeklagter schweigt zu Missbrauchsvorwürfen

Das brachten sie 2019 zur Anzeige. Seit dem 19. November dieses Jahres muss sich ein 41-jähriger gebürtiger Neuruppiner dafür vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. Er schweigt zu den Vorwürfen. Die beiden jungen Frauen wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehört. Ihre polizeilichen Aussagen wurden am Dienstag verlesen.

Wie Lisa M. dort berichtet hat, war der Angeklagte häufiger Gast in ihrer Familie. Er sei bei ihnen zu Hause ein und aus gegangen. Sie habe eine kindliche Schwärmerei für den viel Älteren entwickelt. Sie habe ihm, da sei sie wohl sieben Jahre alt gewesen, einen selbst gepflückten Blumenstrauß geschenkt. Über den habe er sich gefreut und ihr einen Kuss gegeben.

Mit einem Blumenstrauß begann alles

Damit habe alles begonnen. Er habe ihr gesagt, sie sei in einer Beziehung mit ihm, von der ihre Eltern nichts wissen dürften.

Zuerst habe sie sich eingeredet, sie wolle das auch. Sie gebe sich die Schuld daran, was passiert sei. Sie habe sich vor sich selbst geekelt und sich so im Alter von zwölf Jahren vor ihm versteckt. Das sei ihrer Mutter aufgefallen. So flog der Missbrauch auf, von dem laut Anklage auch ihre damals beste Freundin betroffen war.

Sina L. erinnerte sich, dass die sexuellen Angriffe des Angeklagten bei ihr im Alter von etwa sechs Jahren begonnen hätten. Zumeist im Kinderzimmer, wenn sie am Computer gesessen habe, habe er angefangen, sie zu massieren – an Nacken, Rücken und Brust.

Angeklagter soll auch Freundin des mutmaßlichen Opfers missbraucht haben

Er habe den Mädchen eingeredet, dass man das so unter guten Freunden mache, hatte Lisa M. bei der Polizei gesagt. Ihre Freundin hatte wohl mitbekommen, dass der Angeklagte Lina M. angefasst hat.

Der 41-Jährige hat sich bis jetzt nichts zu Schulden kommen lassen. Sein Vorstrafenregister ist leer. Der gelernte Handwerker ist in Lohn und Brot und kümmert sich um seine pflegebedürftige Mutter.

Die Plädoyers werden am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten.

Von Dagmar Simons