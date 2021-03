Neuruppin

Zweifacher besonders schwerer räuberischer Diebstahl von Zigaretten und Lebensmitteln sowie gefährliche Körperverletzung lautet der Anklagevorwurf gegen Ronny V. Zeugen soll er geschlagen und getreten haben. Im Polizeigewahrsam verhielt er sich aggressiv.

Die Taten soll er in einem Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen haben. Psychische oder gar Drogenprobleme sah der Angeklagte an seinem zweiten von insgesamt vier Verhandlungstagen vor dem Landgericht in Neuruppin allerdings als nicht mehr gegeben. Aufgewühlt und lautstark meldete er sich nach gut fünfstündigem ruhigem Innehalten zu Wort. Adressatin: die Vorsitzende Richterin Grit Burzer.

Angeklagter übergibt einen Drogentest

Sein Anliegen: Raus aus dem psychiatrischen Krankenhaus, in dem er sich über die Dauer der Verhandlung befindet. „Ihr versaut mir gerade alle meine Lebenszeit“, drängte Ronny V. darauf, endlich aus dem Krankenhaus zu kommen. Fluchtgefahr bestünde nach seiner eigenen Einschätzung nicht. Als das Gericht seinem Wunsch nicht nachkam; die ungestüme Art seines Vortragens sogar ignorierte, wurde er noch einmal lauter – bis er schließlich zügig mit Handschellen abgeführt wurde.

Stunden zuvor trat der 30-jährige Angeklagte noch viel ruhiger auf und fragte um Erlaubnis, dem Gericht einen Labortest übergeben zu dürfen. Dieser Test bescheinigte, dass er zum Testzeitpunkt keine Drogen im Körper hatte.

Mann soll gegen die Zellentür getreten haben

Was sich an diesem zweiten Verhandlungstag zeigte, war das, was Zeugen während des Tages über ihn aussagten: ein Auf und Ab in seiner Stimmungslage. Von ruhig bis hin zum aufbrausend in wenigen Sekunden.

Das bemerkten insbesondere die Beamten des Neuruppiner Polizeireviers. Einen Tag, nachdem er einen Diebstahl in einem Discounter begangen haben soll, nahm ihn die Polizei fest. Doch in seiner Zelle wollte in jenen Abendstunden des 25. August 2020 keine Ruhe einkehren. „Er war hochgradig aggressiv“, erinnerte sich ein 45 Jahre alter Polizist. Mehrfach musste er mit Wucht gegen die Zellentür getreten und geschlagen haben. So sehr, dass die Geräusche durch dicke Betonwände drangen.

Ein Beamter erlitt eine Schürfwunde

Ruhige Worte und Erklärungen halfen nichts. Mit insgesamt vier Polizisten wurde der Neuruppiner schließlich überwältigt. Bei seiner akuten Gegenwehr verletzte er den Zeugen am Arm. Die Folge: eine Schürfwunde. Die Beamten beschrieben ihn als aggressiv und angriffslustig. „Ich habe mich bedroht gefühlt“, schilderte der 45-Jährige eine Szene, in der Ronny V. auf ihn zustürmte und von selbst stoppte.

Angst – eines der Schlüsselwörter am zweiten Verhandlungstag. Die flößte der Beschuldigte ebenfalls seiner ehemaligen Betreuerin ein. Der Neuruppiner habe die 46-Jährige, die ihm stets Geld aushändigte und ihn im Leben begleiten sollte, mehrfach angegangen.

Seine Verhaltensänderung begann im zweiten Halbjahr 2019. „Er wurde sehr aufbrausend“, beschrieb sie den Angeklagten. Es könnte, mutmaßte sie, mit dem Absetzen seiner Spritzen-Medikation zur Behandlung seiner drogeninitiierten paranoide Störung sein. Behandlungstermine habe er zuletzt kaum mehr wahrgenommen. Im Jahr 2016 suchte er selbstständig ärztlichen Rat. Begründung: Er habe Angst vor sich selbst und Verfolgungsvorstellungen.

Der 30-Jährige fühlt sich benachteiligt

Inwieweit der Drogenkonsum sein Leben dorthin brachte, wo es jetzt ist, blieb unbeantwortet. In seinem Leben musste Ronny V. jedoch schon einiges erdulden – angefangen von der elterlichen Alkoholabhängigkeit bis hin zur väterlichen Gewalt gegen ihn. In seinem Leben fühlte er sich fortan immer am meisten benachteiligt. Probleme mit dem Auskommen mit Sozialleistungen – das betreffe nur ihn, redete er sich ein. In seiner Rage beschimpfte er seine rechtliche Betreuerin. Die bekam Angst, mit der Folge, „dass wir das Büro extra wegen ihm verschlossen haben“, so die Zeugin.

Er rechtfertigte sein Klauen mit der empfundenen sozialen Benachteiligung, sich mit Hartz IV weniger leisten zu können, sogar vor einem 41-jährigen Ruppiner Polizeibeamten. Ihm zeigte Ronny V. seinen leeren Kühlschrank. Der Polizist durchsuchte am 18. Juni 2020 die Wohnung des Angeklagten. Der Filialleiter eines weiteren Neuruppiner Discounters und ein Polizist in Zivil, der zum Tatzeitpunkt einkaufte und das Geschehen vom Rand verfolgte, hatten Ronny V. bis zu seiner Wohnung verfolgt. Aus dem Einkaufsmarkt stahl er zwei Schachteln Zigaretten im Wert von 14 Euro.

Weiterer Verhandlungstag folgt

Als der 30-jährige Marktleiter die Verfolgung aufnahm, sagte der Angeklagte zu ihm. „Dir hat man Arbeit gegeben“. Ein Zeichen seiner Unzufriedenheit? Als ihm der Polizist auf den Fersen war, wetterte er gegen Flüchtlinge. Ein Zeichen seiner psychischen Unreife? Alles Fragen, die beim dritten Verhandlungstag geklärt werden sollen.

Von Susann Salzmann