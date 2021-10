Neuruppin

Nach langem Ringen hätten sie sich verständigt. Eine „Art Kompromiss“ nannte es Verteidiger Andreas Zott. Der beinhaltete ein Geständnis seines Mandanten Muhamet B. und im Gegenzug die Zusicherung eines abgesteckten Strafrahmens seitens des Gerichts.

Deal wurde eingehalten

Beide hielten sich an die Abmachung. Wegen Beihilfe zum Drogenhandel verurteilte die erste Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin den 36-jährigen Muhamet B. zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten.

Der Mitangeklagte Arber N. (29) muss ebenfalls wegen Beihilfe zum Drogenhandel, Drogenbesitz und gefälschter Papiere für drei Jahre und acht Monate ins Gefängnis.

Wie Muhamet B. über seinen Verteidiger sagen ließ, hat er in Deutschland gut Fuß gefasst und ist mittlerweile eingebürgert. Er hat Frau, drei Kinder und einen gut bezahlten Job. Doch der reichte nicht, um seine Spielschulden begleichen zu können.

Wegen Spielschulden zum Straftäter geworden

In dieser Situation bekam er einen Anruf. Ob er eine Drogenübergabe begleiten wolle – gegen Geld, versteht sich. Muhamet B. nahm dann mit einem Drogenkurier Kontakt auf, traf diesen am 6. April 2021 auf einem Parkplatz in Wittenberge und half beim Umladen der Drogen, etwa 25 Kilogramm Cannabis. Wer der Anrufer war, wollte er nicht preisgeben.

Wie viel er an Geld dafür bekommen sollte, blieb ebenfalls sein Geheimnis. Nur soviel: „Es ging nicht um 500 Euro, sondern um einen Betrag im vierstelligen Bereich“, so Zott.

Viel und schnelles Geld

Der Mitangeklagte Arber N. hatte andere Motive, sich auf die Straftat einzulassen. Er kam 2018 illegal aus Albanien nach Deutschland, besaß weder eine Aufenthalts- noch eine Arbeitserlaubnis und arbeitete schwarz auf verschiedenen Baustellen.

Er sei angesprochen worden, ob er Drogenfahrten übernehmen wolle. Er sagte zu, Namen wollte aber auch er nicht nennen. „Er wusste, was er nach Wittenberge transportierte, nicht aber, wie viel“, sagte einer seiner Verteidiger. Auch von wem er die gefälschten Papiere hatte, wollte Arber N. nicht sagen.

Angeklagte sind bisher nicht vorbestraft

Positiv wertete das Gericht, dass die Angeklagten bisher nicht vorbestraft sind, negativ jedoch die große Menge an Cannabis. Deshalb verhängte das Gericht nicht noch mildere Strafen, die sich die Angeklagten erhofft hatten. „Das konnten wir nicht vertreten“, sagte der Vorsitzende Richter.

Nun müssen beide ihre Strafen im Gefängnis absitzen.

Von Dagmar Simons