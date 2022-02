Landgericht Neuruppin: Prignitzer wegen bewaffneten Drogenhandels angeklagt

Neuruppin

Mangelnde Kooperation konnte man dem 55-Jährigen wirklich nicht vorwerfen. Nach dem Verlesen der Anklage, die dem gebürtigen Schwaben unerlaubten Drogenhandel mit Waffen zur Last legt, schilderte er sehr ausführlich seine Sicht der Dinge zu den Tatvorwürfen, stand den Prozessbeteiligten Rede und Antwort.

Cannabisanbau in der Prignitz

Laut Staatsanwaltschaft soll er im Februar 2019 im Obergeschoss seines Wohnhauses in der Prignitz 24 Cannabispflanzen bis zur ­Erntereife gezogen haben, um sie dann mit Gewinn weiter zu verkaufen.

Im September 2020 dann soll er über das Darknet sieben Gramm Marihuana und etwa 36 Gramm Amphetamine für insgesamt 344,80 Euro abgegeben haben. Die Drogen soll er dann mit einer handgeschriebenen Preisliste an einen Käufer verschickt haben.

Am 1. September 2021 fand bei ihm eine polizeiliche Durchsuchung statt. Neben verschiedenen Betäubungsmitteln wie rund ein Kilogramm Cannabiskraut, 250 Cannabissetzlingen, etwa 700 Gramm Amphetamine, LSD-Trips und halluzinogenen Pilze entdeckten die Beamten auf dem Couchtisch ein Springmesser, außerdem eine Kleinkaliberbüchse, eine Gas- und Schreckschusspistole und ein Handy mit Elektroschockerfunktion.

Angeklagt vor dem Landgericht Neuruppin

Wegen Drogenhandels teilweise in nicht geringer Menge, teilweise unter Mitführen einer Schusswaffe sowie Verstoß gegen das Waffengesetz muss sich der gelernte Einzelhandelskaufmann seit Donnerstag vor dem Landgericht Neuruppin verantworten.

Wie er berichtete, kam er vor fünf Jahren nach Brandenburg, nachdem er in Süddeutschland lange im Bereich Veranstaltungstechnik gearbeitet hatte. Irgendwann lief seine Firma nicht mehr, er ging in Privatinsolvenz.

In der Prignitz wollte er sich ein neues Leben mit dem Betreiben einer kleinen Pension aufbauen. Sein Vermieter habe ihm das „herunter gewirtschaftete“ Haus mit den Worten überlassen: „Da kannst du was draus machen.“

Angeklagter wollte in der Prignitz ein neues Leben aufbauen

Dieser Mann so der Angeklagte, sei „der erste Chef in seinem Leben gewesen, der ihn verstehe“. Der sei lediglich ein- bis zweimal im Jahr in die Prignitz gekommen, habe ihm ansonsten freie Hand gelassen. Er selbst habe den Gästen die Schlüssel übergeben, auf Wunsch Frühstück gemacht und nach der Abreise die Zimmer wieder in Schuss gebracht.

Wie er sagte, sei er gesundheitlich angeschlagen. Er sei seit Jahrzehnten Schmerzpatient. „Ich habe versucht, es selbst in die Hand zu nehmen.“ Mit Cannabis und Amphetamin: „Das ist besser als Tabletten zu nehmen. Mir hilft’s.“ Er experimentiere mit den Cannabisstecklingen. Von den 250 Pflanzen blieben am Ende vielleicht 100 übrig, die er gebrauchen könne, zum Rauchen oder zum Backen.

Selbstmedikation mit Drogen

Er sehe ein, dass es Drogen seien, aber in homöopathischen Dosen genommen, würden sie helfen. Er gehe nicht mehr den Weg der Schulmedizin, sondern probiere aus, was ihm guttun könnte.

Verkaufen wollte er die Drogen nicht, das bestritt er energisch: „Um Gottes Willen nicht.“ Er stehe dazu, Amphetamin zur Schmerzlinderung genommen zu haben, auch den Cannabiskonsum gab er zu. Harte Drogen dagegen seien Vergangenheit. In den 1990er Jahren habe er alles genommen, sei damals schwer abhängig gewesen. Die Zeiten seien vorbei.

Auch für die bei ihm gefundenen Waffen hatte er Erklärungen zur Hand. So habe er das Gewehr auf dem Dachboden entdeckt, als es einmal durchgeregnet habe. Er habe gedacht, es sei ein Luftgewehr.

Polizei entdeckte Waffenarsenal im Haus in der Prignitz

Einer seiner Gäste, ein Jäger, habe ihn aber aufgeklärt. Er habe dann die Jagdbüchse hinter eine Tür gestellt – und nicht mehr daran gedacht. Geplant sei gewesen, die Waffe dem Vermieter bei seinem nächsten Besuch zu übergeben.

Die Gaspistole habe er beim Aufräumen in der Scheune gefunden, das Springmesser 2014 in der „Tschechei“ gekauft. Weil, wie er sagte, es einen Flaschenöffner und eine keine Taschenlampe hatte. Das Handy mit Elektroschockerfunktion habe er immer dabei als Abschreckung für Wildschweine, wenn er mit den Hunden in den Wald gehe. „Ich habe mit Waffen nichts zu tun“, beteuerte er.

Am 1. September 2021 wurde der Mittfünfziger festgenommen und saß bis zum 15. Oktober in Untersuchungshaft. Die Freiheit währte keine zwei Wochen, dann setzte das Gericht den Haftbefehl wieder in Vollzug. Seit dem 26. Oktober ist er jetzt ununterbrochen im Gefängnis.

Ob er dort weiter bleiben muss, wird die dritte Große Strafkammer voraussichtlich am Freitag verkünden.

Von Dagmar Simons