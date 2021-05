Neuruppin

2019 musste Maik P. seinen Wohnort Templin, in dem er bekannt war wie ein bunter Hund, von heute auf morgen verlassen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Prenzlau vor, und Maik P. wusste: Bleibt er in Templin, landet er binnen kürzester Zeit hinter Gittern.

P. war in Templin zwar bekannt, aber nicht übermäßig beliebt. Viele Einwohner, darunter Nachbarn, gar Verwandte und sogar Polizeibeamte, hatten mit ihm schon mehrfach unerfreuliche Begegnungen, insbesondere dann, wenn er getrunken hatte oder unter Drogen stand – was oft der Fall war.

Wegen Beleidigung, Bedrohung, Drogenbesitzes, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung muss sich der 44-Jährige, der derzeit in Lindow lebt, nun vor dem Landgericht Neuruppin verantworten.

Am Dienstag hielten der Staatsanwalt und der Verteidiger ihre Plädoyers. Der Staatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren, der Verteidiger hielt eine Strafe von anderthalb Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wird, für ausreichend. Er sah bei seinem Mandanten eine positive Entwicklung und meinte, es nütze nichts, den Mann ins Gefängnis zu stecken.

Die Aufenthalte hinter Gittern haben in der Vergangenheit jedenfalls nichts bei dem Angeklagten bewirkt. Sein Vorstrafenregister weist 22 Eintragungen auf, einige Zeit hat er bisher im Gefängnis verbracht. Das soll nun ein Ende haben.

Das Landgericht in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Sein Verteidiger hielt den erzwungenen Umzug nach Lindow für gut. Dort habe sein Mandant begonnen, ein neues Leben aufzubauen. Er habe dort Arbeit gefunden. Und anders als in Templin werde nicht mit allem, was passiere, sein Name in Verbindung gebracht.

„Man hat ein bisschen den Eindruck, dass es immer mit Ihnen durchbricht“, sagte der Vorsitzende Richter. Er sei schon ruhiger geworden, meinte der Angeklagte.

Das war offensichtlich im Tatzeitraum 2016 bis 2019 anders. Schnell wurde Maik P. ausfällig. Und auch handgreiflich – wie gegenüber seiner Schwägerin, der er ins Gesicht schlug. Wie er vor Gericht dazu erklärt hatte, kam es dazu, weil sie ihn zuvor an den Haaren gezogen hatte. Was sie vor Gericht mehr oder weniger eingeräumt hatte. „Das war Notwehr“, so der Staatsanwalt. Und somit nicht zu bestrafen.

Grölen und pöbeln, bis jemand reagiert

„Zähneknirschend“ beantragte er dagegen einen Freispruch für einen Vorfall, der sich im Juli 2019 in Lindow ereignete. Dort hatte der Angeklagte einen Mann, nachdem er zuvor vor dessen Haus herumgebrüllt und ihn so auf die Straße gelockt hatte, mit Reizgas besprüht. Es sei ein wiederkehrendes Verhaltensmuster des Angeklagten. „Es war wieder ein Vorgehen, das relativ typisch für den Angeklagten ist. Er steht vor der Tür und pöbelt so lange, bis derjenige rauskommt“, so der Staatsanwalt. Der war, wie er gesagt hatte, wütend und sie „bekamen sich in die Hacken“. Die Frau des Angeklagten wollte sich einmischen. Da setzte ihr Mann Reizgas ein. Das wertete der Staatsanwalt nach dem Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ als Nothilfe.

Eine ähnliche Erfahrung machte ein ehemaliger Nachbar. Als es an seiner Tür klopfte, öffnete er und bekam sofort eine Ladung Pfefferspray vom Angeklagten ins Gesicht. „Das war wieder ein cholerischer Ausbruch von Ihnen“, sagte der Staatsanwalt. Er ging in etlichen Fällen von einer verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten aus, weil dieser erheblich alkoholisiert war.

Der Verteidiger ging noch einen Schritt weiter. Die verminderte Schuldfähigkeit sei auf alle Fälle anzuwenden, denn der 44-Jährige habe bei sämtlichen Taten unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden. Außerdem könne man ihn nicht „nach unseren Moralvorstellungen beurteilen“. Was für andere Beleidigungen seien, sei in dem Milieu eine „herbe Ansprache“. Das Gericht will am Mittwoch entscheiden.

Von Dagmar Simons