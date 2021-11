Neuruppin

Egal, was bei dem Verfahren rauskomme: Er sei „geteert und gefedert“ für den Rest seines Lebens, sagte der 42-jährige Angeklagte am Montag vor der zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Neuruppin.

Angeklagter fühlt sich für sein Leben beschädigt

Er sitzt auf der Anklagebank, weil er von 2015 bis 2019 die Tochter und den Sohn seiner Lebensgefährtin sexuell missbraucht haben soll. Was er bestreitet, beziehungsweise anders darstellte als die Kinder, die im Vorfeld richterlich im Beisein einer Psychologin vernommen worden waren.

Das heute 14-jährige Mädchen hatte sich im September 2019 einer Freundin der Familie anvertraut und damit die Sache ins Rollen gebracht. Ihre Mutter hatte sich daraufhin von dem Mann getrennt.

Etwas, was sie , wie sie am ersten Verhandlungstag sagte, schon viel früher hätte machen sollen. Bereits Ende 2015 hätte ihr zunächst ihre Tochter von sexuellen Übergriffen berichtet, im Dezember desselben Jahres dann auch ihr Sohn, der gerade sechs Jahre alt geworden war.

Urteil vertagt – Plädoyers ohne Öffentlichkeit

Ob und was für eine mögliche Strafe ihn erwartet, erfährt der Angeklagte erst am Mittwoch, 17. November. Dann will die Strafkammer ihr Urteil verkünden.

Die Anträge von Staatsanwaltschaft, Nebenkläger und Verteidigung wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten. Ein Muss, wie die Vorsitzende Richterin klarstellte, nachdem die Nebenklägervertreterin ihren Unmut darüber zum Ausdruck brachte.

Da Teile der Hauptverhandlung, die am 27. Oktober begann, nicht öffentlich waren, mussten auch die Schlussvorträge hinter verschlossenen Türen gehalten werden. So waren die Aussagen der beiden mutmaßlichen Opfer per Video in die Verhandlung eingeführt worden – zu deren Schutz in Abwesenheit der Zuhörer.

Eine Psychologin hatte die Aussagen beider Kinder auf ihre Glaubhaftigkeit überprüft. Wie sie am Montag auf Nachfragen sagte, fand sie einiges nicht „erlebnisfundiert“. Es gehe nicht um einzelne Details, sondern um das Gesamte, so die Gutachterin. Das zu bewerten ist nun Aufgabe der Richter.

Angeklagter bisher mit weißer Weste

Bereitwillig gab der Angeklagte, ein gebürtiger Neuruppiner, am Montag Auskunft zu seinem bisherigen Lebensweg. Der verlief bisher ganz gradlinig. Er ist nicht vorbestraft, absolvierte erfolgreich die Schule und schloss eine handwerkliche Ausbildung ab.

Nach einer jahrelangen Montagetätigkeit, die sich auf das gesamte Bundesgebiet erstreckte, hat er sich Anfang 2019 mit einem Betrieb selbstständig gemacht. Während der Zeit auf Montage hatte er die Frau kennen gelernt, deren Kinder ihn nun so schwer belasten.

Wie er berichtete, hat er einen leiblichen Sohn, den er als die „wichtigste Person in seinem Leben“ bezeichnet und den er, seit die Vorwürfe gegen erhoben worden sind, nicht mehr sehen durfte.

Von Dagmar Simons