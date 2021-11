Neuruppin

Es sei ihr unangenehm gewesen und sie habe die Situation komisch gefunden, sagte eine 25-Jährige am Dienstag. Sie war nach eigener Aussage dabei, als ein heute 41-Jähriger der damals neun- oder zehnjährigen Sina L. (Name geändert) im Kinderzimmer ihrer gemeinsamen Freundin Lisa M. (Name geändert) die Beine massierte und mit den Händen weiter unter den Rock wanderte.

Gleich zwei junge Frauen zeigten sexuellen Kindesmissbrauch an

Zu solchen sexuellen Übergriffen soll es nicht nur bei Sina L., sondern auch bei Lisa M. gekommen sein. Beide Frauen beschuldigen den gebürtigen Neuruppiner, sie als Kinder im Zeitraum von 2002 bis 2009 sexuell missbraucht zu haben.

Dafür muss sich der Mann derzeit vor der zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Neuruppin verantworten. Er schweigt. Die beiden mutmaßlichen Opfer wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehört.

Aufschlussreich war die Aussage der Psychotherapeutin, die Lisa M. im Februar 2019 aufsuchte. Beim Erstgespräch, so die Therapeutin, habe sie das Thema Sexualität angeschnitten.

Daraufhin sei Lisa M. in Tränen ausgebrochen und habe berichtet, dass sie als Kind jahrelang sexuell missbraucht worden sei. Die junge Frau sei selbst überrascht gewesen, dass das so aus hier herausgebrochen sei. Denn der Missbrauch sei nicht der Grund für den Besuch bei der Therapeutin gewesen.

Sexueller Missbrauch schon im Grundschulalter

Wer der Täter gewesen sei, sei erst später zur Sprache gekommen – es sei der jetzt hier Angeklagte. Wie ihr die junge Frau berichtet habe, habe der Missbrauch bereits im frühen Grundschulalter begonnen.

Er sei der Freund ihres älteren Bruders gewesen, der oft bei der Familie zu Besuch gewesen sei. Sie habe ihn „ganz toll“ gefunden, so die Psychologin. Auch stolz sei sie gewesen, dass sich der ältere Junge für sie als kleines Mädchen interessiert habe. Sie habe damals Freude darüber empfunden, dass jemand sie sehe und wahrnehme.

Im Alter von neun oder zehn Jahren habe das Mädchen dann das Gefühl beschlichen, dass etwas nicht richtig sei, das ungute Gefühl aber beiseite geschoben. Ab dem zwölften Lebensjahr habe sie sich versteckt, wenn der Angeklagte gekommen sei, ihm auch einen Abschiedsbrief geschrieben.

Vater erteilte mutmaßlichem Täter Hausverbot

Aufgehört hätten die Missbrauchshandlungen aber wohl erst um das 14. Lebensjahr herum. Da erteilte ihm der Vater des Mädchens, nachdem er davon erfahren hatte, Hausverbot.

Wenn Lisa M. ihr über konkrete Ereignisse berichtet habe, habe es gewirkt, als habe sie einen Film gesehen, das ihr Geschehene quasi von außen betrachtet. Aus Sicht der Psychologin führte der Missbrauch zu einer schweren Selbstwertstörung bei ihrer Patientin. Das wieder aufzubauen ist ein Teil der Therapie. Und „Man kann lernen, mit dem Erlebten umzugehen.“

Angeklagter soll Mädchen massiert haben – im Beisein der Freundin

Die 25-jährige Zeugin war bis ungefähr 14 Jahren mit Lisa M. befreundet. Sie sei damals auch alleine zu der Familie gefahren. Sie hätten draußen gespielt und am Computer. „Das war für mich ein Highlight, weil ich noch keinen PC hatte“, erinnerte sie sich.

Sie kannte den Angeklagten als „Freund der Familie“, der Lisas älterem Bruder Nachhilfe gegeben und mit ihnen „abgehangen“ habe. Er sei auch dabei gewesen, wenn sie beispielsweise gemeinsam Filme angeschaut hätten.

Ihr sei das Verhältnis zwischen der Freundin und dem Angeklagten „relativ vertraut“ erschienen. So hatte sie noch vor Augen, dass der Angeklagte Lisa, als diese vor dem Computer gesessen habe, Kopf und Rücken massiert habe.

Einmal sei sie dabei gewesen, als er auch deren Brüste massiert habe. Sie hätten sie immer geneckt und gesagt, dass der Angeklagte ihr Freund sei.

Mutmaßliches Opfer zeigte erst als Erwachsene den Kindesmissbrauch an

Von einem Bruch zwischen der Familie und dem Angeklagten habe sie nichts mitbekommen, so die 25-Jährige. Von einem so genannten „Schlussmachbrief“ wisse sie nur, dass es ihn gegeben habe und das auch erst seit zwei Jahren. Da habe Lisa M. sie angerufen, ob sie als Zeugin aussagen würde.

Im Nachhinein, so sah sie es heute, seien Anzeichen da gewesen, die sie aber nicht wahrgenommen habe.

Lisa M. stellte im Mai 2019 eine Internetstrafanzeige gegen den Angeklagten. Wie ihre Therapeutin sagte, hätten sie im Vorfeld darüber gesprochen, das Für und Wider abgewogen und die Frage erörtert, was es Lisa M. helfe, alles offenzulegen. Was die junge Frau einer inzwischen pensionierten Polizeibeamtin schilderte, kam für diese alles glaubwürdig herüber, wie sie vor Gericht am Dienstag sagte.

Die Verhandlung wird fort gesetzt.

Von Dagmar Simons